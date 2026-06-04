Nach dem Triumph ist vor der Bezirksliga. Der SV Buhlenberg erholt sich gerade von einer stressigen Saison und ist gespannt auf die nächste eine Etage höher.
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Seit wenigen Tagen darf sich der SV Buhlenberg dreifacher Kreispokalsieger und vor allem – Bezirksligist nennen. Den Triumph gegen den VfL Simmertal in der Aufstiegsrunde kosteten die Buhlenberger so richtig aus. „So recht glauben können wir es immer noch nicht“, sagt Trainer Giuseppe Coco und erzählt von der „geilsten Busfahrt, die ich je erlebt habe“.