Daniel Maurer ausgezeichnet Von Meddersheim über den Betze ins Ally Pally Olaf Paare 23.12.2025, 12:31 Uhr

i Daniel Maurer und seine Frau Nicole gehen nicht nur gemeinsam durchs Leben, sie schmeißen auch den Laden beim TuS Meddersheim gemeinsam. Maurer

Der Vorstand des Fußballkreises Bad Kreuznach hat mal wieder eine gute Wahl getroffen. Daniel Maurer vom TuS Meddersheim ist der Ehrenamtler des Jahres 2026. Auf sein Leben zu schauen und ihm zuzuhören, ist extrem spannend.

Fußball, Familie, Vereinstreue, Verantwortungsbewusstsein, Courage und Emotionen – der Ehrenamtler des Jahres im Kreis Bad Kreuznach vereint viele Herzensdinge, die vor allem an Weihnachten eine innige Bedeutung in sich tragen. Daniel Maurer vom TuS Meddersheim ist Kreisehrenamtspreisträger und vertritt den Kreis Bad Kreuznach und den Südwestdeutschen Fußballverband im Jahr 2026 im Club 100 des Deutschen Fußballbundes.







