Pfaffen-Schwabenheim im Check Vier Neue sollen für mehr Variabilität sorgen Florian Unckrich 15.02.2026, 12:24 Uhr

i Lässt seine Zukunft offen und will sich auf die Rückrunde konzentrieren: Beytullah Kurtoglu (vorne), Trainer des Bezirksligisten TuS Pfaffen-Schwabenheim. Castor Klaus. Klaus Castor

Der TuS Pfaffen-Schwabenheim hat gute Karten auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga – auch dank vier neuer Spieler. Trainer Beytullah Kurtoglu umreißt im Wintercheck aber klar, was sich zudem noch verbessern muss.

Im Wintercheck der Fußball-Bezirksliga richten wir unseren Blick dieses Mal auf den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Eine Mannschaft, die sich in der Hinrunde nichts hat schenken lassen und der selbst wenig geschenkt wurde. Verletzungen, Krankheiten und immer wieder personelle Engpässe prägten die erste Saisonhälfte.







Artikel teilen

Artikel teilen