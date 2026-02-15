Der TuS Pfaffen-Schwabenheim hat gute Karten auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga – auch dank vier neuer Spieler. Trainer Beytullah Kurtoglu umreißt im Wintercheck aber klar, was sich zudem noch verbessern muss.
Im Wintercheck der Fußball-Bezirksliga richten wir unseren Blick dieses Mal auf den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Eine Mannschaft, die sich in der Hinrunde nichts hat schenken lassen und der selbst wenig geschenkt wurde. Verletzungen, Krankheiten und immer wieder personelle Engpässe prägten die erste Saisonhälfte.