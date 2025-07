Christopher Ellgass ist enttäuscht, ja sogar richtig wütend. Dass sein Wechsel vom VfL Simmertal zum Fußball-Bezirksligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach Wellen schlagen würde, war klar. Dass er allerdings mit einem geschmacklosen Video, das im Internet die Runde macht, von Teilen einer Fangruppierung vom Flachsberg verabschiedet wurde, überschreitet eine Grenze.

Sechs Jahre lang hielt Ellgass die Knochen für den VfL hin. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn er war sich für keinen Zweikampf zu schade, warf sich jedem Ball und jedem Gegner ohne Rücksicht auf Verluste entgegen. Mehrmals war er Trainingsbester. Ellgass sagt: „Ich habe 90 Prozent der Einheiten und Spiele bestritten.“ Keine Selbstverständlichkeit für einen Selbstständigen. Ein Umstand, der noch eine große Rolle spielen wird.

Mit dem Aufstieg des VfL entwickelt sich eine Fankultur

Ellgass ist in den sportlich aufregenden Jahren des VfL, in denen es von der A-Klasse bis in die Landesliga und wieder zurück geht, ein Liebling der Fans. Sein bestes Spiel machte er in der Aufstiegsrunde zur Landesliga gegen die SG Knopp, das er bestritten hatte, obwohl seine Verlobte zur gleichen Zeit auf Ibiza Geburtstag feierte. Mit dem sportlichen Erfolg entwickelte sich beim VfL eine rege Fankultur, die für tolle Stimmung, regelmäßig aber auch mit Pyro-Einlagen für Aufsehen sorgt.

Das Engagement von Ellgass für den VfL Simmertal reicht über den Sport hinaus. Er half auch tatkräftig bei der Renovierung des Sportheims mit, brachte sich in seinem Fachgebiet und mit seiner eigenen Firma, die im Heizungs- und Sanitärbereich angesiedelt ist, ein. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Pascal Zang aus Mörschied stiftete er dem VfL zudem einen mehr als 1000 Euro teuren Trikotsatz.

„Mich haut normalerweise nichts um, aber das hat mich echt geschockt.“

Christopher Ellgass

Im Sommer reifte nach dem Abstieg aus der Bezirksliga der Entschluss, wie drei weitere Akteure des VfL nach Kirn wechseln zu wollen. „Ich wollte gerne in der Bezirksliga bleiben, und mit einigen Kirnern fahre ich seit Jahren in den Urlaub“, erklärt Ellgass.

Wie tief der Wechsel-Stachel bei einigen Fans der Simmertaler sitzt, wird in dem Video deutlich, das im Internet viral geht. Darin ist zu sehen, wie das Trikot mit der Nummer vier, das Ellgass über viele Jahre getragen hat, in der Grillhütte des VfL über einem offenen Feuer verbrannt wird. „Mich haut normalerweise nichts um, aber das hat mich echt geschockt. So etwas geht gar nicht bei einem Spielerwechsel im Amateurfußball“, sagt Ellgass. Vorne auf dem Trikot ist auch die Werbung der Firma Ellgass und Zang zu erkennen. Die höhnischen Kommentare der beteiligten Personen richten sich gegen den Spieler, aber auch gegen seine Firma, die schlecht gemacht wird. Ein Aspekt, der Ellgass besonders sauer aufstößt. „Es geht um die Reputation meiner Firma“, erklärt der Fußballer und fügt an: „Deshalb gehe ich auch an die Öffentlichkeit. Ich kann das nicht auf mir und meiner Firma sitzen lassen. Das ist extrem rufschädigend.“ Zumal er in Simmertal wohnt und dort beruflich tätig ist. Auch der Umstand, dass er mit seiner Firma an der Renovierung des Sportheims beteiligt war und nun diese Firma in den Dreck gezogen wird, ärgert ihn. Mehr noch: Ellgass plant, Strafanzeige wegen Verleumdung zu stellen.

Verein distanziert sich von der Fan-Aktion

Der VfL Simmertal distanziert sich. „Es handelt sich nicht um eine VfL-Aktion, sondern um eine private Angelegenheit, die nichts mit dem Verein zu tun hat“, sagt Matthias Christian, der Zweite Vorsitzende. „Ich persönlich finde auch nicht gut, was da passiert ist, stehe nicht dahinter. Ich hätte das gerne mit Chris ausgeräumt, aber er geht nicht an sein Telefon.“ Christian erklärt zudem, dass es sich bei dem Trikot nicht um ein offizielles Spielertrikot des gespendeten Satzes handelt, sondern um ein Trikot, das sich die Fans nachbestellt hätten. „Der gespendete Trikotsatz liegt bei uns im Ballraum und kann jederzeit genutzt werden“, sagt der VfL-Funktionär. Christian stellt klar: „Der Wechsel von Chris Ellgass nach Kirn stellt für uns aus sportlicher Sicht kein Problem dar.“

Das sehen Teile der Fans vom Flachsberg offensichtlich anders.