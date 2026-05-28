Wende in 80 Sekunden VfL Simmertal stürzt vom „Monte Buhlo“ ab Sascha Nicolay 28.05.2026, 09:40 Uhr

i Simmertals Torhüter Tobias Schenk schnappt sich den Ball gerade noch vor Cedric Nikodemus. Eine Viertelstunde vor Schluss standen sich beide Akteure beim Elfmeter gegenüber, und Nikodemus besorgte das 3:2 für den SV Buhlenberg. Stefan Ding

Alles sah nach einem klaren Sieg des VfL Simmertal im ersten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga beim SV Buhlenberg aus. Doch innerhalb von 80 Sekunden wendete sich das Blatt – und nun ist der SV Buhlenberg im Vorteil.

Dass der Weg zum Gipfelkreuz des „Monte Buhlo“ eine hochalpine Tour sein kann, das erlebte im ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga der VfL Simmertal, der sich dem SV Buhlenberg mit 2:4 (2:2) geschlagen geben musste. Dabei schien die Kletterei bereits von Erfolg gekrönt, der „Monte-Buhlo-Gipfel“ praktisch erreicht zu sein.







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