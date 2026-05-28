Alles sah nach einem klaren Sieg des VfL Simmertal im ersten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga beim SV Buhlenberg aus. Doch innerhalb von 80 Sekunden wendete sich das Blatt – und nun ist der SV Buhlenberg im Vorteil.
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Dass der Weg zum Gipfelkreuz des „Monte Buhlo“ eine hochalpine Tour sein kann, das erlebte im ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga der VfL Simmertal, der sich dem SV Buhlenberg mit 2:4 (2:2) geschlagen geben musste. Dabei schien die Kletterei bereits von Erfolg gekrönt, der „Monte-Buhlo-Gipfel“ praktisch erreicht zu sein.