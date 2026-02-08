Aufsteiger im Wintercheck VfL Rüdesheim: Stabilität statt Aufsteigerstress Florian Unckrich 08.02.2026, 11:10 Uhr

i Reingekämpft in die Saison haben sich Alen Nurkovic, der in dieser Szene einen Mörschieder attackiert, und sein VfL Rüdesheim (gelbe Trikots). Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nachdem viele Entscheidungen bereits gefällt sind, kann sich der VfL Rüdesheim in der Rückrunde auf das Sportliche konzentrieren. Der Klassenverbleib ist und bleibt das große Ziel.

Im nächsten Teil unseres Winterchecks in der Fußball-Bezirksliga richten wir den Fokus auf den VfL Rüdesheim. Der Traditionsverein ist einer von drei Aufsteigern, die vor der Saison den Schritt aus der A-Klasse in die Bezirksliga wagten. Während der TuS Winzenheim sich frühzeitig in der Spitzengruppe etablieren konnte und der SV Oberhausen das Tabellenende ziert, hat sich der VfL Rüdesheim im Mittelfeld festgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen