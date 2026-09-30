Zerfahren und chaotisch: Der Bezirksliga-Vergleich zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem VfL Rüdesheim war kein Leckerbissen. Die drei Punkte tun den Gästen aber sehr gut.
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Mit dem zweiten Saisonsieg hat der VfL Rüdesheim den Kontakt ans Mittelfeld der Tabelle der Fußball-Bezirksliga hergestellt. Beim TuS Pfaffen-Schwabenheim gewannen die Rüdesheimer mit 2:1 (0:0).„Es war das erste Mal in dieser Saison, dass ich meiner Mannschaft für ihren Willen ein Kompliment aussprechen kann.