2:1 in Pfaffen-Schwabenheim VfL Rüdesheim holt Dreier über den Willen Olaf Paare 30.09.2026, 13:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Zerfahren und chaotisch: Der Bezirksliga-Vergleich zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem VfL Rüdesheim war kein Leckerbissen. Die drei Punkte tun den Gästen aber sehr gut.

Mit dem zweiten Saisonsieg hat der VfL Rüdesheim den Kontakt ans Mittelfeld der Tabelle der Fußball-Bezirksliga hergestellt. Beim TuS Pfaffen-Schwabenheim gewannen die Rüdesheimer mit 2:1 (0:0).„Es war das erste Mal in dieser Saison, dass ich meiner Mannschaft für ihren Willen ein Kompliment aussprechen kann.







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