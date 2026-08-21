Blau-Weiss kann Erster werden Unterschätzt der TuS Mörschied die Spvgg Nahbollenbach? Sascha Nicolay 21.08.2026, 12:59 Uhr

i Der TuS Mörschied (in grün) peilt in Nahbollenbach seinen zweiten Saisonsieg an, während der SV Buhlenberg endlich sein erstes Bezirksligaa-Tor schießen möchte. Michael Greber

Aus BIR-Sicht steht ein spannender Bezirksliga-Spieltag bevor – nicht zuletzt wegen des Lokalduells in Nahbollenbach und weil der FSV Blau-Weiss die Tabellenführung übernehmen kann. Der SV Buhlenberg will außerdem das erste Tor schießen.

Das Lokalduell zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem TuS Mörschied steht aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld im Mittelpunkt des vierten Spieltags in der Bezirksliga. Während der VfR Baumholder II nicht im Einsatz ist, wollen der SV Buhlenberg, der SC Birkenfeld und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein punkten.







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