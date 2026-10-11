Wenn der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein mitmischt, dann ist ein wilder Ritt nicht unwahrscheinlich. Bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach setzte es diesmal ein 4:6 nach 4:3-Führung. Derweil zog der TuS Mörschied im Gipfeltreffen den Kürzeren.
Lesezeit 4 Minuten
Der TuS Mörschied hat das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga verloren. Zwar drehten die Mörschieder nach dem Seitenwechsel auf und gingen 2:1 in Führung, doch die SG Fürfeld schlug zurück. Das nächste Spiel brachte für den FSV Blau-Weiss Idar-Obersstein das nächste Spektakel.