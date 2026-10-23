Schluss-Sextett ist unter sich TuS Mörschied mit Kirn im Duell an der Landesliga-Kante Sascha Nicolay 23.10.2026, 14:36 Uhr

i In Baumholder wurde Trainer Jens Wückert (vorne) von seiner Mannschaft eine Halbzeit laang buchstäblich im Regen stehen gelassen. Doch dann drehte die SG Kirn auf und machte aus einem Pausen-0:3 noch ein 3:3. Am Sonntag kommt nun der TuS Mörschied. Stefan Ding

Aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld steht ein spannender Bezirksliga-Spieltag bevor. Das Sextett am Tabellenende ist unter sich, während die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und der TuS Mörschied um die Ränge ringen, die nächste Saison Landesliga bedeuten.

Die letzten sechs Mannschaften der Tabelle sind am Sonntag (15.15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga unter sich. Dreimal lautet das Duell Fußballkreis Birkenfeld gegen Fußballkreis Bad Kreuznach, und es geht natürlich darum, sich vom letzten Platz, der als einziger Abstiegsgefahr mit sich bringt, fernzuhalten, beziehungsweise im Fall von der Spvgg Nahbollenbach möglichst schnell von dort wegzukommen.







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