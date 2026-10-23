Aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld steht ein spannender Bezirksliga-Spieltag bevor. Das Sextett am Tabellenende ist unter sich, während die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und der TuS Mörschied um die Ränge ringen, die nächste Saison Landesliga bedeuten.
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Die letzten sechs Mannschaften der Tabelle sind am Sonntag (15.15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga unter sich. Dreimal lautet das Duell Fußballkreis Birkenfeld gegen Fußballkreis Bad Kreuznach, und es geht natürlich darum, sich vom letzten Platz, der als einziger Abstiegsgefahr mit sich bringt, fernzuhalten, beziehungsweise im Fall von der Spvgg Nahbollenbach möglichst schnell von dort wegzukommen.