Unter sich sind die sechs Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga. Los geht es am Freitagabend beim VfR Baumholder II, wo der SV Buhlenberg zu Gast ist.
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Die sechs Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld, die in der Bezirksliga zu Hause sind, sind am Wochenende unter sich. Drei BIR-Derbys stehen auf dem Programm – und alle haben in ihren Reiz. Egal, ob in Mörschied der heimische TuS und der SC Birkenfeld um Anschluss an die Spitzengruppe kämpfen, ob sich der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach ein Schmuckstadt-Duell liefern oder der VfR Baumholder II und der SV ...