Drei BIR-Derbys in Bezirksliga TuS Mörschied ist noch auf Landesliga-Tuchfühlung Sascha Nicolay 19.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Laune von Spielertrainer Florian Galle ist nach wie vor gut. Sein TuS Mörschied hat zwar gerade etwas Rückstand auf einen Landesliga-Platz, doch aufgegeben hat er das Rennen selbstverständlich längst nicht. Am Sonntag soll ein Sieg gegen den SC Birkenfeld her. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Unter sich sind die sechs Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga. Los geht es am Freitagabend beim VfR Baumholder II, wo der SV Buhlenberg zu Gast ist.

Die sechs Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld, die in der Bezirksliga zu Hause sind, sind am Wochenende unter sich. Drei BIR-Derbys stehen auf dem Programm – und alle haben in ihren Reiz. Egal, ob in Mörschied der heimische TuS und der SC Birkenfeld um Anschluss an die Spitzengruppe kämpfen, ob sich der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach ein Schmuckstadt-Duell liefern oder der VfR Baumholder II und der SV ...







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