SC Idar II verpasst Derbysieg TuS Mörschied gleicht nach einer Pingpong-Aktion aus 16.11.2025, 18:28 Uhr

i Mörschieds Torwart Marius boxt die Kugel vor Hendrik Puhl vom SC Ida-Oberstein II aus der Gefahrenzone. Tim schneider duckt sich weg. Das Derby im Haag endete 1:1. Michael Greber

Latte und Pfosten verhinderten einen zweiten Treffer des SC Idar-Oberstein II und damit den Sieg des Michael-Rodenbusch-Teams. Doch der TuS Mörschied verdiente sich das Remis, das für den SC zu wenig war, um Platz zwei zu halten.

Im BIR-Derby der Fußball-Bezirksliga haben sich der SC Idar-Oberstein II und der TuS Mörschied auf dem Kunstrasen im Haag 1:1 (0:0) getrennt. Das SC-Team fiel dadurch von Platz zwei auf Platz drei und hat nun einen Zähler Rückstand auf die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein.







Artikel teilen

Artikel teilen