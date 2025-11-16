TuS Mörschied gleicht nach einer Pingpong-Aktion aus

Latte und Pfosten verhinderten einen zweiten Treffer des SC Idar-Oberstein II und damit den Sieg des Michael-Rodenbusch-Teams. Doch der TuS Mörschied verdiente sich das Remis, das für den SC zu wenig war, um Platz zwei zu halten.
Lesezeit 2 Minuten
Im BIR-Derby der Fußball-Bezirksliga haben sich der SC Idar-Oberstein II und der TuS Mörschied auf dem Kunstrasen im Haag 1:1 (0:0) getrennt. Das SC-Team fiel dadurch von Platz zwei auf Platz drei und hat nun einen Zähler Rückstand auf die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein.