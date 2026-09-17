Derby beim VfR Baumholder II TuS Mörschied geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel Sascha Nicolay 17.09.2026, 14:55 Uhr

i Der TuS Mörschied (dunkle Stutzen) ist gut drauf und fährt als Spitzenreiter zum TuS Winzenheim, der einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Hähn Joachim. Joachim Hähn

„Zum Siegen verdammt“, sieht Dirk Reidenbach seinen FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein beim VfR Baumholder II, während der TuS Mörschied ganz entspannt ins Top-Spiel beim TuS Winzenheim geht.

Für drei Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld geht es in der Fußball-Bezirksliga bereits am Freitag rund. Der VfR Baumholder II und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein treffen sich zum Kreis-Birkenfeld-Duell, während der TuS Mörschied als Tabellenführer beim TuS Winzenheim antritt, der am Mittwoch beim TuS Pfaffen-Schwabenheim eine 0:2-Niederlage eingesteckt hatte.







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