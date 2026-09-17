„Zum Siegen verdammt“, sieht Dirk Reidenbach seinen FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein beim VfR Baumholder II, während der TuS Mörschied ganz entspannt ins Top-Spiel beim TuS Winzenheim geht.
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Für drei Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld geht es in der Fußball-Bezirksliga bereits am Freitag rund. Der VfR Baumholder II und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein treffen sich zum Kreis-Birkenfeld-Duell, während der TuS Mörschied als Tabellenführer beim TuS Winzenheim antritt, der am Mittwoch beim TuS Pfaffen-Schwabenheim eine 0:2-Niederlage eingesteckt hatte.