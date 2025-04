Der TSV Bockenau hat auf die Talfahrt in der Fußball-Bezirksliga reagiert und sich von Trainer Dirk Reidenbach getrennt. Es übernimmt sein Vorgänger Sascha Küstner.

„Ich habe einen Fünf-Jahres-Vertrag“, hatte Reidenbach noch in der Winterpause mit einem Schmunzeln auf die Frage geantwortet, ob er in der nächsten Saison weitermacht. Doch fünf Spiele später ist Schluss. „Ich bin freigestellt worden“, teilte der erfahrene Coach mit. Sämtliche Spiele nach der Winterpause haben die Bockenauer verloren und sind auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Küstner hatte Reidenbach einst empfohlen

„Die Hoffnung lebt, das Ruder noch herumzureißen“, sagt Küstner, der ergänzt: „Vor zwei Wochen hätte ich mir nicht vorstellen können, noch einmal bei einer Männermannschaft auf dem Trainingsplatz zu stehen.“ Am Dienstag wurde genau das Realität. Küstner hatte das Team der Bockenauer vor einigen Jahren mit einigen Mitstreitern aus der Taufe gehoben. Er fungierte in den ersten Jahren auch als Spielertrainer. „Als ich nicht mehr wollte, habe ich den Kontakt zu Dirk hergestellt, den ich aus Meddersheim sehr gut kannte“, berichtet Küstner, der seinen Nachfolger nun beerbt.

Küstner war dem Verein seines Herzens auch nach seinem Abschied als Trainer treu geblieben, er half als Spieler in der zweiten und gelegentlich in der ersten Mannschaft aus, engagierte sich als Funktionär und Trainer der Bambini. „Vor ein paar Tagen kam die Vereinsspitze auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das Vertrauen ehrt mich natürlich. Und ich hoffe, dass wir das nun noch packen. Die Möglichkeiten dazu sehe ich allemal“, sagt Küstner. Drei Punkte fehlen aufs rettende Ufer, zudem haben die Bockenauer ein Spiel in der Hinterhand, auch wenn das denkbar schwer ist. Am Ostersamstag wartet Tabellenführer SV Winterbach.

Zur neuen Saison muss eine neue Lösung her

Reidenbachs Freistellung bedeutet das Ende einer Traumehe, denn der Trainer führte die Bockenauer zur Meisterschaft in der B-Klasse und ein Jahr später direkt auf Rang zwei in der A-Klasse. Über drei Aufstiegsspiele gegen den SV Buhlenberg gelang der Sprung in die Bezirksliga. Und auch dort verkauften sich die Bockenauer trotz zahlreicher Ausfälle zunächst gut, standen über Monate über dem Strich, ehe nach der Winterpause der Einbruch folgte. „Diese Ergebniskrise ist der Grund für die Trennung. In solch einer Phase ist es dann eben so, dass bei einigen Spielern Unzufriedenheit aufkommt“, sagt Küstner und hofft, dass mit dem Trainerwechsel ein Ruck durch die Mannschaft geht. Der neue Coach wird das Team erstmals am Sonntag im wichtigen Heimspiel gegen den SC Birkenfeld betreuen.

„Ich mache das aber definitiv nur bis zum Saisonende“, sagt Küstner und ergänzt: „Es hatte ja Gründe, warum ich vor ein paar Jahren aufgehört habe.“ Der Verein muss sich nun also auf die Suche nach einem Coach für die neue Runde machen. „Da stehen wir am Anfang, sortieren uns gerade. Die Entwicklung ist ja auch ganz frisch, und es war in den letzten Tagen ganz schön turbulent und hektisch“, sagt der Interimstrainer.