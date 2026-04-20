Harter Abstiegs-Genickschlag
TSV Bockenau schockt die Spvgg Nahbollenbach
Der König der Lüfte: Der Kirner Florian Hahn (blaues Trikot) klärt in diesem Fall. Ihm gelang aber auch die Führung beim 3:3 bei
Der König der Lüfte: Der Kirner Florian Hahn (blaues Trikot) klärt in diesem Fall. Ihm gelang aber auch die Führung beim 3:3 bei der TSG Planig.
Klaus Castor

In der Bezirksliga ist ein weiterer Pflock eingeschlagen worden: Der zweite Rang dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit an den SC Idar-Oberstein II gehen. An der Tabellenspitze dreht die SG Weinsheim weiter ihre Kreise.

Lesezeit 4 Minuten
Im Kampf um den zweiten Platz der Fußball-Bezirksliga ist eine Vorentscheidung gefallen. Der SC Idar-Oberstein II distanzierte im TuS Winzenheim einen Konkurrenten selbst und profitierte vom Ausrutscher der TSG Planig. Sieben Punkte Vorsprung haben die Idarer nun.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport