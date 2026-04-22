Neuanfang in der B-Klasse TSG Planig zieht sich aus der Bezirksliga zurück Olaf Paare 22.04.2026, 10:36 Uhr

i Die letzten fünf Spiele in der Bezirksliga werden zur Abschiedstournee für die TSG Planig um ihren Kapitän Yunus Ceyhan (weißes Trikot). Klaus Castor

Die TSG Planig schafft es nicht, dem Aderlass im Sommer zu trotzen. Sie erklärt einen Cut und setzt auf einen Neuanfang mit einem Urgestein als Trainer. Mit dem als Chefcoach eingeplanten Glody Kuba endet die Zusammenarbeit, bevor sie begonnen hat.

Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate ließen den Verantwortlichen der TSG Planig keine Wahl. Sie haben sich entschieden, ihre Mannschaft nach der Saison aus der Fußball-Bezirksliga abzumelden. Damit sind die Planiger erster Absteiger und erhöhen die Klassenverbleibs-Chancen der restlichen Teams im Abstiegskampf.







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