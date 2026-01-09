Bezirksliga-Wintercheck TSG Planig: Starke Hinrunde mit Schönheitsfehler Florian Unckrich 09.01.2026, 13:10 Uhr

i Auf Abschiedstour: Christoph Schenk beendet am Saisonende seine Tätigkeit als Trainer der TSG Planig. Klaus Castor

Frühzeitig gab Christoph Schenk bekannt, dass er im Sommer bei der TSG Planig aufhört. Ob das Auswirkungen auf das Abschneiden seines Teams hatte, beurteilt er selbst im Wintercheck.

Im vierten Teil des Winterchecks der Fußball-Bezirksliga blicken wir auf die TSG Planig. Die Grün-Weißen gehören seit mehreren Jahren zur Spitzengruppe der Liga und bestätigen diese Rolle auch in der laufenden Saison. Nach 18 Spielen überwintert die Mannschaft von Trainer Christoph Schenk mit 33 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen