TSG Planig: Starke Hinrunde mit Schönheitsfehler

Frühzeitig gab Christoph Schenk bekannt, dass er im Sommer bei der TSG Planig aufhört. Ob das Auswirkungen auf das Abschneiden seines Teams hatte, beurteilt er selbst im Wintercheck.
Lesezeit 3 Minuten
Im vierten Teil des Winterchecks der Fußball-Bezirksliga blicken wir auf die TSG Planig. Die Grün-Weißen gehören seit mehreren Jahren zur Spitzengruppe der Liga und bestätigen diese Rolle auch in der laufenden Saison. Nach 18 Spielen überwintert die Mannschaft von Trainer Christoph Schenk mit 33 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.