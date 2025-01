Wintercheck startet TSG Planig ruft zweiten Platz zum neuen Ziel aus Florian Unckrich 08.01.2025, 11:36 Uhr

i Geht in Sachen Zielsetzung in die Offensive: Der Planiger Trainer Christoph Schenk möchte Zweiter werden. Links: Co-Trainer Dogukan Tasyürek. Klaus Castor

Auch in diesem Jahr schauen wir den Bezirksligisten aus dem Kreis Bad Kreuznach in der Winterpause ganz genau auf die Füße. Der Check startet mit der TSG Planig.

Den Auftakt unseres Winterchecks in der Fußball-Bezirksliga übernimmt die TSG Planig. Erfolgreicher spielen als in der Vorsaison – so lautete die Vorgabe von TSG-Trainer Christoph Schenk, der mit dem elften Rang in der Saison 2023/24 nicht zufrieden war.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen