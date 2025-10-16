Zu Gast bei der SG Weinsheim TSG Planig reist personell gebeutelt zum Topspiel Florian Unckrich 16.10.2025, 16:26 Uhr

i Spitzenspiel-Wochen für die SG Weinsheim: In Kirn-Sulzbach siegte sie mit 2:1, nun folgt das Heimspiel gegen die TSG Planig. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Macht die SG Weinsheim gegen die TSG Planig den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft? Die Chancen stehen nicht schlecht, die Gäste haben große Personalsorgen vor dem Spitzenspiel.

In der Fußball-Bezirksliga steht mit der Partie zwischen der SG Weinsheim und der TSG Planig das Topspiel schlechthin auf dem Programm. Der Erste empfängt den Dritten, und beide trennen gerade einmal drei Punkte.Für die SGW bietet sich die Chance, mit einem Heimsieg nicht nur die Tabellenführung weiter auszubauen, sondern auch einen Titelkonkurrenten zu distanzieren.







Artikel teilen

Artikel teilen