Wenn man vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein absieht, der das Derby beim TuS Mörschied klar mit 1:4 verloren hat, war es beinahe ein perfekter Bezirksliga-Spieltag für die Fußball-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld. Die in den Abstiegskampf verstrickten Teams haben alle gepunktet. Die Spvgg Nahbollenbach zwar nur einfach, aber sowohl der SC Birkenfeld als auch der SC Idar-Oberstein II und der VfR Baumholder kämpften sich zu Siegen – und das zum Teil auf spektakuläre Art und Weise. So gewann beispielsweise der SC Idar II beim TSV Bockenau, obwohl er 54 Minuten lang in Unterzahl spielen musste.

Der SC Birkenfeld hat nach seinem Sieg gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein aus einem Mehrkampf an der Spitze der Tabelle wohl endgültig einen Zweikampf gemacht. Ein Zweikampf, in dem die SG Weinsheim nach einem fulminanten 5:0-Sieg im Gipfeltreffen gegen den SV Winterbach, wieder richtig gute Meisterkarten hat. Andy Baumgartners Mannschaft liegt nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter Winterbach, der freilich eine Partie weniger bestritten hat.

TuS Mörschied – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein 4:1 (3:0). Die Mörschieder sind durch ihren Derbysieg bis auf zwei Punkte an die Blau-Weissen herangerückt, die nach wie vor Fünfter sind. „Der Sieg war verdient“, sagte Rainer Becker, der Abteilungsleiter des TuS. Allerdings hätte er beinahe die schnelle Führung für die Gäste verpasst. „Ich war noch gar nicht richtig am Platz, da hat unser Torwart mit einer glänzenden Parade das 1:0 für Blau-Weiss verhindert“, erzählte Becker. Allerdings bekam der TuS Mörschied die Partie auch recht rasch in den Griff. Die Gastgeber profitierten im Grunde während der kompletten Spielzeit davon, dass der FSV mannschaftlich nicht sonderlich geschlossen verteidigte. „Der FSV Blau-Weiss hat immer wieder sein Potenzial nach vorne gezeigt, war aber nach hinten schon ziemlich offen“, fand Becker. Nach einem Einwurf spielte der TuS dann Niklas Munsteiner schön frei, der zum 1:0 einschoss (14.). Zehn Minuten später gewann Marvin Kunz nach einem langen Ball das Laufduell gegen Julian Deutsch und versenkte die Kugel zum 2:0 (24.). Und auch beim 3:0 wurde den Gästen zum Verhängnis, dass sie ohne große Absicherung agierten. Munsteiner schickte Nico Kunz ins Eins-gegen-eins. Der TuS-Angreifer blieb Sieger und besorgte das 3:0 (45.).

Mit der klaren Pausenführung im Rücken verwaltete Mörschied die Partie nun eher. Ibrahim El-Saleh hätte das 1:3 erzielen können, scheiterte aber an Becker im TuS-Kasten (68.). Drei Minuten später machte Munsteiner am Ende eines Konters über Nico Kunz mit dem 4:0 den Deckel endgültig auf die Partie (71.). Ein unglückliches Eigentor von Aaron Klos brachte den Ehrentreffer für Blau-Weiss (81.). Anschließend lag noch zweimal ein weiteres Tor für die Gäste in der Luft. Doch Jan-Uwe Audri ballerte einen fragwürdigen, von Pascal Stieh verursachten, Handelfmeter einen Meter über den Kasten (88.), und Thomas Szöllösi scheiterte mit einem Freistoß am Lattenkreuz (90.+2). „Wir waren wegen unserer mannschaftlichen Geschlossenheit überlegen und haben zu Recht gewonnen“, resümierte Rainer Becker.

SG Guldenbachtal – Spvgg Nahbollenbach 0:0. Andy Forster hatte so seine Schwierigkeiten, mit dem Punkt zu leben. „Unsere erste Halbzeit war erbärmlich“, meinte er und präzisierte: „Wir hatten keinen Zug. Keine Ahnung, wo die meisten unserer Jungs mit ihren Gedanken waren, auf dem Platz jedenfalls nicht“, sagte der Spvgg-Coach. In den zweiten 45 Minuten rissen sich die Nahbollenbacher zwar zusammen, trafen aber die Hütte nicht. „Wir hatten vier hundertprozentige Chancen, machen das Ding aber nicht rein“, erzählte Forster. Die Nahbollenbacher stehen immerhin weiterhin über dem Abstiegsstrich und haben nun einen Zähler Vorsprung auf dem VfR Baumholder II, der Viertletzter ist und damit auf dem ersten denkbaren Abstiegsrang steht.

VfL Simmertal – VfR Baumholder II 1:2 (1:0). Während für die Gastgeber der zweite Abstieg in Folge Konturen annimmt, hat der VfR den Anschluss an die Nichtabstiegsränge hergestellt. „Eigentlich wäre ein Unentschieden in Ordnung gewesen, aber dann haben wir noch eine Ecke bekommen“, erzählte Jan Eisenhut, der VfR-Coach. Dominic Pfingst zirkelte den Standard vors Tor, und Marcel Gutendorf brachte die Kugel zum 2:1-Sieg für die Baumholderer im Kasten unter. „Das nehmen wir gerne mit“, sagte Eisenhut, dem freilich die ersten 45 Minuten seines Teams nicht gefielen. „Die erste Halbzeit war ganz schlecht von uns. Wir hatten Glück, dass es nur 1:0 für Simmertal stand“, gab er zu. Ein Flankenversuch von Tim Hein landete im VfR-Tor (25.). Weitere VfL-Treffer verhinderte Baumholders Torhüter Saul Eduardo Berumen Hernandez. Die zweite Hälfte gingen die Westricher etwas offensiver an, und sie wurden belohnt. Ein VfL-Abwehrspieler vertändelte den Ball gegen Tim Simon, der quer auf Maximilian Ulbig legte, der den Ball aus 20 Metern ins vom VfL-Keeper verlassene Tor zum 1:1 schob (69.).

TSV Bockenau – SC Idar-Oberstein II 2:3 (1:1). Die Partie lief eigentlich zunächst komplett gegen den SC Idar II. Der TSV ging durch Mert Kilic 1:0 in Führung, weil die SC-Deckung einen langen Ball und dann auch noch die anschließende Flanke unterschätzte (25.). Und dann geriet das Team von Trainer Michael Rodenbusch auch noch in Unterzahl, weil Schiedsrichterin Leonie Dimitrov ein Halten von Tim Oberländer als Notbremse wertete und die Rote Karte zog (36.). „Das mussten wir so akzeptieren“, sagte Rodenbusch, der allerdings nur fünf Minuten später Grund zum Jubeln hatte. Lennert Arend setzte Fabian Sagawe ein, dessen Flanke Hendrik Puhl per Kopf zum Ausgleich im Kasten unterbrachte (41.). Doch kaum war die zweite Hälfte wieder angepfiffen, da köpfte Stephan Holländer die Kugel zu kurz zu Schlussmann Tim Robbert zurück. Bockenaus Michael Tressel lief dazwischen und traf zum 2:1 (52.). Der SC riskierte nun trotz Unterzahl mehr. Rodenbusch stellte auf Dreierkette um, und Christian Zizak markierte mit einem Lupfer aus dem Getümmel heraus das 2:2 (77.). Eigentlich wollte Rodenbusch dann Puhl auswechseln, der nach Verletzung sein Comeback feierte. Doch Puhl machte dem Coach eine Ansage: „Ich schieße noch ein Tor.“ Und so kam es tatsächlich. In der 90. Minute wurde ein Schuss von Puhl noch geblockt, doch den Abpraller verwertete der Comebacker erneut mit dem Kopf zum 3:2-Sieg. „Das war überragend von meiner Mannschaft. Die Moral und das Engagement waren ganz toll“, freute sich Rodenbusch. Der SC Idar II steht nun sechs Punkte vor dem ersten denkbaren Abstiegsplatz.

SC Birkenfeld – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 2:1 (0:0). Abgesehen von den ersten zehn Minuten jeder Halbzeit bot der SCB die nächste Klasseleistung und feierte den dritten Sieg in Folge. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns im Hinspiel beim 1:7 regelrecht blamiert haben, war das eine Riesenleistungssteigerung“, stellte SCB-Coach Pascal Geibel fest. „Wir wollten wieder unsere Physis einbringen, und das hat richtig gut funktioniert“, ergänzte der Trainer und freute sich darüber, dass seine Mannschaft gezeigt hatte, dass sie auch Spitzenteams bezwingen kann. In der 71. Minute bog der SCB in Richtung Dreier ab. Marius Jahke warf Richtung Fünfmeterraum ein. Leon Korn setzte sich großartig durch, passte zurück, und Arne Wildbihler traf mit der Innenseite zum 1:0 in den Winkel. Niklas Schellenberg erhöhte mit einem Schuss aus spitzem Winkel in die lange Ecke nach einem wunderbaren Pass von Daniel Sommer zum 2:0 (86.). Zwei Minuten später gelang Mike Wettstein nach einem Standard der Anschluss, doch der SCB überstand auch die letzten Zitterminuten und hat nun fünf Zähler Vorsprung au den ersten Abstiegsrang. „Wenn die Kreis-Birkenfeld-Teams so weiter machen, dann kommen doch alle Absteiger aus dem Kreis Bad Kreuznach“, sagte Geibel.

SG Weinsheim – SV Winterbach 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Felix Frantzmann (6.), 2:0 Jannik Drouet (48.), 3:0 Livon Saadalla Ayoob (50.), 4:0 Frantzmann (66.), 5:0 Livon Saadalla Ayoob (72.).

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – TSG Planig 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Fabian Kilp (7.), 1:1 Idan Shvartsburd (41.), 2:1 Dorian Glaser (87.).

TuS Pfaffen-Schwabenheim – TuS Waldböckelheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Abdullah Kurtoglu (4., 54.), 2:1 Marian Daniel Tanasie (77.).