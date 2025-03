Gibt es einen besseren Zeitraum für eine Trainerverlängerung? Alle drei Spiele nach der Winterpause hat der TuS Waldböckelheim in der Fußball-Bezirksliga gewonnen und ist vom letzten auf den zehnten Platz gesprungen. Nun steht auch fest: Simon Schmidt bleibt Trainer der Waldböckelheimer.

„Bei uns ist das mit der Trainerverlängerung ja nie ein so großes Thema, weil sich alle gut kennen und wir ein eingeschworener Haufen sind“, sagt Christian Lange, der Vorsitzende des TuS. Er, Abteilungsleiter Michael Klein und Spielertrainer Schmidt kennen sich schließlich schon viele Jahre und arbeiten eng zusammen. Schmidt ist 2013 nach höherklassigen Stationen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, 2014 wurde er Co-Trainer von Jens Bohr, seit 2017 fungiert Schmidt als Cheftrainer.

„Es passt alles wunderbar so, wie es derzeit ist.“ Christian Lange

Zweimal schaffte er mit seinem Team als Meister der A-Klasse den Aufstieg, nun soll die Etablierung in der Bezirksliga gelingen. „Geografisch passt die Liga perfekt zu uns. Und es sieht ja aktuell wieder gut aus, dass wir die Klasse halten können“, sagt Lange und ergänzt: „Jetzt hoffen wir, dass unsere Siegesserie noch ein bisschen hält.“

Dass am aktuellen Aufschwung Schmidt, der nach einer längeren Verletzungspause auch wieder selbst auflaufen kann, einen großen Anteil hat, daran lässt Lange keinen Zweifel. Der Vorsitzende kommt zu dem Urteil: „Es passt alles wunderbar so, wie es derzeit ist.“

„Es gab aber auch ständig neue Herausforderungen. Das macht den Reiz aus.“ Simon Schmidt

Schmidt widerspricht da nicht, er musste auch gar nicht lange überlegen zu verlängern. „Der Trainerjob macht einfach sehr viel Spaß“, sagt der Chefcoach und ergänzt: „Die elf Jahre als Trainer beim TuS sind eine lange Zeit, in der wir viele Spieler erlebt haben. Es gab aber auch ständig neue Herausforderungen. Das macht den Reiz aus.“

Eine solche stellte der große Umbruch im Sommer 2024 nach dem erstmaligen Klassenverbleib in der Bezirksliga dar. Einige Leistungsträger verließen den Verein. Der langjährige Mittelfeldmotor Efe Görlek beispielsweise wechselte zum Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach und überzeugt dort. „So war das bei uns früher ja auch. Wer den nächsten Schritt machen möchte, soll das ruhig versuchen. Die Türen zurück stehen jederzeit wieder offen“, sagt Schmidt und fügt mit Blick auf die aktuelle Spielzeit an: „Natürlich hätte jeder Trainer gerne 16, 17 Spieler, die sich qualitativ auf hohem Niveau bewegen und in jedem Training präsent sind. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Und wenn ich etwas in dieser Saison erkannt habe, dann ist es, dass es auch sehr effektiv sein kann, in kleineren Gruppen intensiv zu trainieren.“

Schmidt und Klein suchen nicht erst seit diesem Frühjahr einen (spielenden) Co-Trainer. „Wir sondieren da weiterhin den Markt“, sagt Lange, wohl wissend, dass nahezu jeder Verein in der Region auf der Suche nach passenden Kandidaten für das Anforderungsprofil ist.

Ein Darts-Profi unterstützt tatkräftig

Neben dem Spielfeld haben die Waldböckelheimer ein weiteres Betätigungsfeld gefunden. Sie haben eine Darts-Abteilung gegründet. „Das läuft super“, freut sich Lange und ergänzt: „Viele unserer Fußballer spielen gerne Darts. Nun verbinden wir das. Das macht großen Spaß und fördert die Geselligkeit.“ Die Waldböckelheimer werden dabei vom Darts-Profi Kevin Beger unterstützt, der freundschaftliche Bande zum TuS hat. „Am Montag hatten wir mit ihm Materialkunde im Sportheim. Sehr interessant, wir lernen viel von Kevin.“ So viel sogar, dass die Waldböckelheimer, die neu in den Darts-Spielbetrieb eingestiegen sind, bisher alle ihre Partien gewonnen haben. „Manche glauben sogar, dass wir direkt Meister werden können“, erzählt Lange.

Die Waldböckelheimer werden dabei von zahlreichen Fans begleitet. „Die machen Stimmung, die anderen Teams sind sogar ein bisschen überrascht“, erzählt der Vorsitzende. Die Darts-Anlagen wurden im Nebenraum des Sportheims installiert. Dazu passt: Das Sportheim wird ab 1. Mai wieder von einem Pächter betrieben. Timo Wild, früher bei der SG Hüffelsheim tätig, übernimmt. Der Probebetrieb läuft bereits an den Darts-Abenden sehr erfolgreich an.