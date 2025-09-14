Es geht doch: Die Aufsteiger VfL Rüdesheim und SV Oberhausen feierten am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Premieren-Siege. Für die Oberhausener waren es gar die ersten Punkte überhaupt. Beide schoben sich damit an das Mittelfeld heran. Einziges Team ohne Dreier bleibt der FSV Idar-Oberstein, der auf den letzten Platz abrutschte, aber in Planig eine gute Leistung zeigte. An der Tabellenspitze sind nur noch drei Teams punktgleich. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und der TuS Winzenheim mussten Auswärtsniederlagen schlucken. Dank des besseren Torverhältnisses rückte die SG Weinsheim an der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein vorbei. Auch die TSG Planig weist 16 Zähler auf.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – SC Birkenfeld 4:1 (1:0). „Das war das erwartet schwere Spiel“, resümierte SG-Trainer Sebastian Kilp. Mit der letzten Aktion vor der Pause erzielte Frederik Azzouz (45.) die Führung der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel kam der SCB stärker auf. „Mit dem 2:0 haben wir ihnen in ihrer stärksten Phase den Zahn gezogen“, erläuterte Kilp. Der SCB hatte Aluminium getroffen, im direkten Gegenzug verwandelte Marcel Beck (71.) souverän einen Foulelfmeter. Nur vier Minuten später sorgte Fiel Daniel (75.) mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. „Der SC Birkenfeld hat noch einmal alles nach vorne geworfen, aber wir haben das clever zu Ende gespielt“, berichtete Kilp. Zwar gelang Wladislaw Sontag (87.) noch der Anschluss, doch Beck (90.) stellte mit seinem zweiten Treffer den Endstand her. „Wenn du drei Tore mehr erzielst als der Gegner, ist der Sieg nicht unverdient, auch wenn er vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist“, bilanzierte Kilp.

TSG Planig – FSV Idar-Oberstein 4:2 (1:2). Die TSG entging nur knapp einem Punktverlust. Zwar brachte Adonai Asani (2.) die Planiger früh in Führung, doch nach zwei blitzsauberen Kontern drehten Martin Gert (19.) und Akim Ibis (30.) die Partie zugunsten der Gäste. „Nach jedem Ballverlust waren wir viel zu anfällig. Das Rückzugsverhalten war schlecht“, kritisierte TSG-Trainer Christoph Schenk. Nach der Pause präsentierten sich die Hausherren deutlich stabiler. Belmin Kurpejovic (52.) glich aus. In der Schlussphase brachten Yannick Gaul (83.) und Noel Schywalski (90.) den verdienten Heimsieg unter Dach und Fach. „Die Gäste haben gut verteidigt und waren stets gefährlich. Wir mussten geduldig bleiben und wurden am Ende belohnt“, berichtete Schenk.

TuS Mörschied – TuS Winzenheim 3:1 (2:1).„Bei uns war einiges los“, schmunzelte der Mörschieder Abteilungsleiter Rainer Becker und fügte an: „Zwei Zeitstrafen, drei Gelb-Rote Karten, stellenweise waren zu viele Emotionen im Spiel.“ Nach einem Freistoß von Fabian Rosner staubte Thorben Hess (16.) zur Führung ab. Die Winzenheimer nutzten eine Unachtsamkeit und glichen per langem Ball durch Ezz Jalkama (35.) aus. Kurz vor der Pause traf Rosner (42.) per Freistoß zur erneuten Führung. Im zweiten Durchgang kontrollierte der TuS Mörschied über weite Strecken das Geschehen. Niklas Munsteiner (74.) entschied die Partie nach Vorarbeit von Rosner. In der hektischen Schlussphase sahen Murtaza Azimi (71.) und Klaudio Rexhepi (83.) bei den Gästen sowie Ivan Nazaruk (86.) bei den Gastgebern Gelb-Rote Karten. „Ein wildes Spiel, aber wir haben verdient gewonnen“, resümierte Becker.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – TSV Bockenau 1:1 (0:0).„Das war eine unserer besten ersten Halbzeiten in dieser Saison“, befand SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker und ergänzte: „Wir haben den Gegner klar dominiert.“ Verdient brachte Michel Hahn (49.) die Gastgeber nach Wiederanpfiff in Führung. Danach verlor die SGM jedoch den Faden. Maximilian Mank (67.) glich für den TSV aus, nachdem der Lokalrivale aus Bockenau zuvor bereits zwei Großchancen vergeben hatte. „Wir haben zwei Punkte verschenkt. Auch wenn der TSV Bockenau zwischenzeitlich am Drücker war, hätten wir das Spiel früher entscheiden müssen“, fasste Lang-Lajendäcker zusammen.

SV Oberhausen – SG Guldenbachtal 3:2 (2:1). Matthias Krzyzowski (14.) und Sinan Sas (16.) bescherten dem SVO einen Traumstart. Marvin Matthiae (22.) verkürzte für die Guldenbachtaler. „Die Führung zur Pause war verdient, wir hatten weniger Ballbesitz, aber die klareren Chancen“, berichtete SVO-Spielertrainer André Müller. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Julian Wolf (51.) der Ausgleich. „Die zweite Hälfte war kampfbetont. Leider haben wir unsere Konter nicht konsequent zu Ende gespielt“, sagte Müller. Den Sieg sicherte Sas (60.) mit seinem zweiten Treffer. „Die SG Guldenbachtal war sehr unangenehm zu bespielen, aber diesmal haben wir uns das Spielglück erarbeitet“, meinte Müller zufrieden.

Spvgg Nahbollenbach – SG Weinsheim 0:5 (0:3). „Dass wir derzeit große Probleme mit Standards haben, wurde deutlich sichtbar“, kommentierte Spvgg-Vorstandsmitglied Marcus Borsch. Bereits in der vierten Minute traf Lorenz Saadalla nach einer Ecke. Auch das zweite und dritte Tor, erzielt von Philipp Bäder (17.) und Jannik Drouet (33.), fielen nach ruhenden Bällen. „Wenn man gegen so eine Mannschaft früh mit 0:3 hinten liegt, ist kaum noch etwas zu holen“, erläuterte Borsch. Nach der Pause bauten Max Bernhard (50.) und erneut Drouet (64.) den Vorsprung weiter aus. „Am verdienten Weinsheimer Auswärtssieg gibt es nichts zu rütteln“, stellte Borsch klar.

VfL Rüdesheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim 2:1 (1:1).Bereits nach drei Minuten traf Fabio Pawlowitz ins Schwarze und untermauerte damit die Ambitionen des VfL. Doch Benjamin Mayer (29.) glich für die Gäste aus. „Der TuS Pfaffen-Schwabenheim hatte mehr Ballbesitz, aber wir hatten die besseren Chancen“, erklärte VfL-Vorsitzender Alexander Thomas. In der 73. Minute machte VfL-Spielertrainer Baris Yakut mit seinem Treffer den ersten Saisonsieg perfekt. „Der Sieg tut gut, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen“, sagte Thomas.

SC Idar-Oberstein II – SG Kirn/Kirn-Sulzbach 4:0 (3:0). „Der SC Idar war uns in allen Belangen überlegen“, sagte SG-Trainer Jens Wückert. Bereits in der Anfangsphase stellte Henri Schneider (8., 18.) mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg. Kevin Gardlowski (27.) sorgte früh für die Entscheidung. „Der SC Idar hatte vier Torschüsse und erzielte vier Tore, das war beeindruckend effizient“, erklärte Wückert. Fabian Sagawe (67.) setzte den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.