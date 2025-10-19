Verein frühzeitig informiert Trainer Schenk hört im Sommer bei der TSG Planig auf 19.10.2025, 13:35 Uhr

i Ab Sommer nicht mehr an der Seitenlinie bei der TSG Planig: Christoph Schenk hört beim Bezirksligisten nach dann drei Jahren auf. Klaus Castor

Die Bombe platzte vor dem Spitzenspiel in Weinsheim: Christoph Schenk hört als Trainer der TSG Planig auf – im Sommer. Das hat er dem Verein bereits mitgeteilt. Mit ihm verabschieden sich auch zwei Co-Trainer.

Der Zeitpunkt ist ungewöhnlich, doch die handelnden Personen wollten frühzeitig für Klarheit sorgen: Christoph Schenk, Dennis Mastel und Dogukan Tasyürek beenden zum Saisonende ihre Trainertätigkeit beim Fußball-Bezirksligisten TSG Planig. Sie werden ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern.







