Die Bombe platzte vor dem Spitzenspiel in Weinsheim: Christoph Schenk hört als Trainer der TSG Planig auf – im Sommer. Das hat er dem Verein bereits mitgeteilt. Mit ihm verabschieden sich auch zwei Co-Trainer.
Lesezeit 1 Minute
Der Zeitpunkt ist ungewöhnlich, doch die handelnden Personen wollten frühzeitig für Klarheit sorgen: Christoph Schenk, Dennis Mastel und Dogukan Tasyürek beenden zum Saisonende ihre Trainertätigkeit beim Fußball-Bezirksligisten TSG Planig. Sie werden ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern.