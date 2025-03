Trainer-Knaller: Kilp übernimmt die SG Fürfeld

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein hat einen neuen Chef an der Seitenlinie: Zur kommenden Saison übernimmt Sebastian Kilp den Trainerjob beim Fußball-Bezirksligisten und tritt damit die Nachfolge von Maurice Fischer an, der sich aus familiären Gründen aus der Verantwortung zurückzieht, der Mannschaft aber als Spieler erhalten bleibt.

Kilp, in Fußballerkreisen besser bekannt als „Keule“, genießt in der Region hohes Ansehen. Als Führungsspieler prägte er jahrelang den FC Viktoria Merxheim und war dort eine Schlüsselfigur. „Vergleichbar mit den Fürfelder Legenden wie Daniel Schloßstein oder Christoph Klingenschmitt“, sagt Jörn Zillmann, der Fußball-Abteilungsleiter des VfL Fürfeld. Nach seiner aktiven Zeit, die ihn auch zum Rheinlandligisten TuS Kirchberg führte, wechselte Kilp ins Trainerfach und sammelte zunächst Erfahrung bei seinem Heimatverein FCV Merxheim, bevor er zuletzt den FC Bad Sobernheim coachte.

„Wir sind überzeugt, mit Sebastian Kilp genau den richtigen Mann für unser Team gefunden zu haben.“ Jörn Zillmann

„Wir sind überzeugt, mit Sebastian Kilp genau den richtigen Mann für unser Team gefunden zu haben“, sagt Zillmann und fügt an: „Er bringt nicht nur große Erfahrung als Spieler und Trainer mit, sondern steht auch für genau die Werte, die uns als SG ausmachen: einen familiären Verein, mannschaftliche Geschlossenheit und echten Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Mit dieser Entscheidung stellt die SG frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Nach einer starken Saison, in der die Mannschaft aktuell auf Rang drei der Bezirksliga steht, will der Verein diesen positiven Weg fortsetzen und gemeinsam mit Kilp weiterentwickeln.

Das erste Gespräch hat direkt überzeugt

Exakt so definiert auch der neue Coach seine Zielsetzung. „Genaue Ziele werde ich nach meinem Start mit der Mannschaft erörtern, das hängt ja auch von der Klassenzugehörigkeit ab“, sagt Kilp mit Blick auf die Aufstiegschance der SG.

Der Waldböckelheimer hatte sich nach seinem Rückzug bei den Bad Sobernheimern, der familiäre Gründe hatte, dem Klub in seinem Wohnort angeschlossen und dem TuS auch in der Bezirksliga als Spieler ausgeholfen. „Es war aber immer klar, dass meine Trainerkarriere nicht beendet ist und ich mir das anhören werde, wenn mich mal ein Verein anruft und ich den Eindruck gewinne, das könnte passen. Und das war nun in Fürfeld der Fall, als mich Michael Klingenschmitt kontaktiert hat“, erzählt Kilp und ergänzt: „Schon das erste Gespräch mit dem Fürfelder Vorstand hat mich überzeugt. Ich war total angetan, wie sich der Verein da präsentiert hat. Anschließend ging es schnell. Auch bei meiner Vorstellung vor der Mannschaft waren extrem viele Spieler da. Und die haben mich alle direkt willkommen geheißen. Das hat mir gezeigt, dass es stimmt bei der SG Fürfeld.“

„Da hast du gesehen, dass die Jungs alle kicken können.“ Sebastian Kilp

Zum Atmosphärischen gesellt sich auch das Sportliche. „Als wir mit Bad Sobernheim gegen die Fürfelder gespielt haben und zuletzt auch mit den Waldböckelheimern habe ich jedes Mal ein großes Potenzial im Team der Fürfelder erkannt. Da hast du gesehen, dass die Jungs alle kicken können“, erzählt Kilp und fügt an: „Vor allem die Altersstruktur spricht für die Mannschaft. Das Mittelmaß ist total gesund, ein paar ältere Spieler, viele im besten Alter, dazu einige Talente. Das passt.“

Einen weiteren Aspekt betont der 41-Jährige auch noch. „Ich fühle mich nach meinen Jahren in Merxheim und Bad Sobernheim noch als relativ junger Trainer. Und bei der SG Fürfeld hast du mit einem Günter Nessel als Sportlichem Leiter im Hintergrund einen Mann, von dessen Erfahrung ich sicher noch einiges lernen kann“, erklärt Kilp. Nessel trainierte die Fürfelder runde 20 Jahre lang. Nach Christoph Wilhelm und Erfolgscoach Fischer ist Kilp nun der dritte Nachfolger.

Da neben Fischer auch der spielende Co-Trainer Peter Frey aus Studiengründen nur noch als Spieler zur Verfügung steht, läuft nach der Festlegung auf einen Chefcoach auch die Suche nach einem spielenden Co-Trainer bei den Fürfeldern an.