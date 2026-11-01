SG Merxheim ist Herbstmeister Trainer bewerten Kartenfestival völlig unterschiedlich Florian Unckrich 01.11.2026, 20:36 Uhr

i Das Duell der 17er in Stromberg. Soonwald-Angreifer Luca Reckert (weißes Trikot) fliegt am Kirner Julian Röhrig vorbei in Richtung Ball. Doch am Ende siegten die Gäste. Edgar Daudistel

Wow, das war ein packender Spieltag in der Bezirksliga. Die Startserie der SG Merxheim wackelte, ehe die Rotflut beim FSV Idar-Oberstein einsetzte. Das Schlusslicht überraschte, und der TuS Winzenheim trotzte Widrigkeiten.

Auch im 13. Saisonspiel blieb die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ohne Punktverlust, zeigte beim FSV Idar-Oberstein zwar keine gute Leistung, durfte sich aber über die Herbstmeisterschaft freuen. „Ich habe mich noch nie für einen Sieg entschuldigt und werde nun nicht damit anfangen“, sagte SGM-Trainer Kim-Noah Fuhr und ergänzte: „Aber es darf nicht zur Selbstverständlichkeit werden, dass wir jedes Spiel gewinnen.







Artikel teilen

Artikel teilen