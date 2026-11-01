Wow, das war ein packender Spieltag in der Bezirksliga. Die Startserie der SG Merxheim wackelte, ehe die Rotflut beim FSV Idar-Oberstein einsetzte. Das Schlusslicht überraschte, und der TuS Winzenheim trotzte Widrigkeiten.
Lesezeit 5 Minuten
Auch im 13. Saisonspiel blieb die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ohne Punktverlust, zeigte beim FSV Idar-Oberstein zwar keine gute Leistung, durfte sich aber über die Herbstmeisterschaft freuen. „Ich habe mich noch nie für einen Sieg entschuldigt und werde nun nicht damit anfangen“, sagte SGM-Trainer Kim-Noah Fuhr und ergänzte: „Aber es darf nicht zur Selbstverständlichkeit werden, dass wir jedes Spiel gewinnen.