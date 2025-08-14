Der Auftakt zum Jahrmarktstreiben hätte für die Bezirksliga-Fußballer der TSG Planig kaum besser laufen können. Den TSV Bockenau bezwangen sie zu Hause mit 6:2 (2:2) und drehten dabei nach der Pause auf. Noel Schywalski traf gleich dreimal hintereinander (48., 53., 63.) und brachte die TSG mit seinem Hattrick auf die Siegerstraße. „Das war eine hervorragende Einzelleistung von ihm“, lobte sein Trainer Christoph Schenk.

Nicht ganz so gut hatte ihm die erste Hälfte gefallen. „Da hätten wir viel höher führen müssen, wir hatten zu viele verpasste Chancen“, resümierte er. Nach sieben Minuten legte Burak Tasci für die Gastgeber vor, in der 25. Minute erhöhte Adonai Asani. Die Führung hatte nicht lange Bestand: Benjamin Schiel (32.) gelang der Anschlusstreffer, nur sieben Minuten später erzielte Julian Brückner den Ausgleich. Mehr ließen die Planiger, für die Mourad Bouchnafa (86.) den Schlusspunkt setzte, nicht zu in der fairen Partie, in der es nicht eine einzige Karte gab. nem