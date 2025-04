Die Zukunftsplanungen des VfL Simmertal nehmen Fahrt auf. Nach der Verpflichtung von Spielertrainer Enes Softic konnten zahlreiche Fußballer an den Verein, der in der Bezirksliga gegen den Abstieg kämpft, gebunden werden. Die neueste Verpflichtung ist Ivan Bilandzija.

„Wir freuen uns riesig auf Ivan“, sagt Timo Heinrich, der Abteilungsleiter der Simmertaler. Bilandzija ist derzeit Kapitän und Stütze der zweiten Mannschaft der SG Eintracht Bad Kreuznach. Er sammelte auch schon Einsatzminuten in der Verbandsliga. „Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird er unsere Defensive enorm verstärken“, ist Heinrich überzeugt.

Neben Softic und Bilandzija haben den Simmertalern auch Defensivspieler Maximilian Krumbein, der zuletzt beim B-Ligisten TSG Gau-Bickelheim spielte, der schnelle Flügelstürmer Noah Bailey vom SV Mittelreidenbach und Rückkehrer Tobias Schenk, der zuletzt bei der SG Alteburg am Ball war, den Simmertalern ihre Zusage für die nächste Saison gegeben.

Rico Fels trainiert die zweite Mannschaft

Der aber wichtigste Transfer ist die Rückkehr von Marcel Müller. Der Vollblutstürmer, der nur wenige Meter vom Sportplatz entfernt wohnt, war viele Jahre für die Simmertaler auf Torejagd gegangen, sicherte sich im Jahr 2020 sogar den Torjägerpokal unserer Zeitung. Nach dem Abstieg aus der Landesliga entschied er sich aus alter Verbundenheit für einen Wechsel zum SV Mittelreidenbach, bei dem er im Wort stand, dort mal eine Saison zu spielen. Das machte „Mülli“ mehr als erfolgreich, er traf bereits 25-mal für das Team aus der A-Klasse Birkenfeld. Im Sommer folgt nun die Rolle rückwärts. Beim VfL trifft er dann auch wieder auf Daniel Speh, der bereits seit der Winterpause wieder für die Simmertaler spielt und zuvor beim SV Oberhausen kickte.

Und noch eine Personalie wurde beim VfL festgezurrt. Rico Fels, der Coach der SG Alteburg in der C-Klasse, übernimmt in der neuen Runde den Trainerjob bei der zweiten Mannschaft in der B-Klasse und löst dort den langjährigen Trainer Simon Schlarb ab.