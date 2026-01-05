Torjäger Beck bleibt, A-Jugend rückt geschlossen auf

Da ist der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein ein großer Schritt nach vorne geglückt. Der Tabellendritte der Bezirksliga schaffte es, seinen starken A-Jugend-Jahrgang komplett an sich zu binden. Zudem verlängerte der etablierte Torjäger.
Nach der frühzeitigen Vertragsverlängerung mit Sebastian Kilp, der die Bezirksliga-Mannschaft der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein trainiert, haben die sportlichen Verantwortlichen die nächsten Grundsteine für die kommende Runde gelegt.„Wir haben einen bärenstarken A-Jugend-Jahrgang, der in der Landesliga ungeschlagen Tabellenführer ist“, berichtet Jörn Zillmann aus der sportlichen SG-Leitung.