SG Fürfeld stellt Weichen Torjäger Beck bleibt, A-Jugend rückt geschlossen auf

i Er ist mit 21 Treffern der Top-Torjäger der Bezirksliga: Marcel Beck (rechts), Kapitän des Bezirksligisten SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein. Beck hat der SG nun auch seine Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Da ist der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein ein großer Schritt nach vorne geglückt. Der Tabellendritte der Bezirksliga schaffte es, seinen starken A-Jugend-Jahrgang komplett an sich zu binden. Zudem verlängerte der etablierte Torjäger.

Nach der frühzeitigen Vertragsverlängerung mit Sebastian Kilp, der die Bezirksliga-Mannschaft der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein trainiert, haben die sportlichen Verantwortlichen die nächsten Grundsteine für die kommende Runde gelegt.„Wir haben einen bärenstarken A-Jugend-Jahrgang, der in der Landesliga ungeschlagen Tabellenführer ist“, berichtet Jörn Zillmann aus der sportlichen SG-Leitung.







