So muss ein Torjäger ticken. Neben der Freude über 54 Saisontreffer fuchste es Elias Pfenning enorm, dass ihm nicht noch der 55. Treffer gelungen war. Und dass in Mark Becker ein Arbeitskollege ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, kam erschwerend hinzu. Doch nun darf erst einmal gefeiert werden: Pfenning wurde mit seiner phänomenalen Ausbeute im Trikot von Bezirksliga-Meister SV Winterbach Torschützenkönig der Saison 2024/25 im Fußballkreis Bad Kreuznach und erhielt bei einer Feierstunde im Pressehaus den prestigeträchtigen Torjägerschuh des Oeffentlichen Anzeigers.

54 Treffer bedeuten die Einstellung eines Rekords in der knapp 40-jährigen Geschichte unserer Auszeichnung. In Daniel Schauß war es 2011 einem Stürmer das erste und bis dato letzte Mal gelungen, 54 Tore zu erzielen. Bei beiden deutete sich die Rekordsaison mehr als nur an. Schauß hatte in der Spielzeit zuvor 45-mal getroffen, Pfenning 42-mal, ehe es dann zum großen Wurf reichte. „Natürlich hätte ich gerne noch das eine Tor mehr gemacht, um den alleinigen Rekord zu haben“, sagt Pfenning mit einem verschmitzten Lächeln. Im letzten Saisonspiel in Planig gab es auch die entsprechenden Möglichkeiten dazu, doch TSG-Torwart Becker – beide arbeiten in Bad Kreuznach bei der gleichen Versicherungsagentur – hatte etwas dagegen. „In einigen anderen Spielen wäre der Treffer mehr auch möglich gewesen, doch Elias hat einige Mal quer gelegt zu seinen Mitspielern. Er ist Torjäger, aber trotzdem ein Teamplayer, das gehört zu seinem tollen Charakter“, erläutert Michael Höft, der Vorsitzende des SVW.

„Seine Entwicklung zeigt immer nur in eine Richtung, nach oben.“

Michael Höft

Höft kennt den heute 22-jährigen Torjäger schon sehr lange, seit Bambini-Zeiten. „Und seitdem zeigt seine Entwicklung immer nur in eine Richtung, nach oben“, lobt Höft. Pfenning ist ein Eigengewächs des SV Winterbach. Ein Verein, der Pfenning ans Herz gewachsen ist. Ein Verein, der für ihn Heimat, Zusammenhalt, Freundschaft bedeutet. „Der SV Winterbach ist aus meiner Sicht einmalig. Wir spielen nicht nur Fußball, tauschen uns auch über private Dinge aus. Der Verein ist wie eine kleine Familie für mich“, betont Pfenning.

Zweimal ist er aus der Winterbacher Blase ausgebrochen. Zweimal mit ausdrücklicher Zustimmung des Vereins. „Die Spieler sollen ruhig ihre Erfahrungen in höheren Ligen machen“, sagt Höft dazu. In der C-Jugend versuchte sich Pfenning beim 1. FC Kaiserslautern. Doch das passte nicht. Eine angedachte Versetzung in hintere Teamgefilde, „obwohl ich eigentlich immer Stürmer war“, und eine Verletzung sorgten für ein Ende des Experiments und eine Rückkehr zum SVW.

i Immer in Richtung Tor: Auch das lange Bein eines Waldböckelheimer Verteidigers kann Elias Pfenning auf seinem Weg nicht stoppen. Klaus Castor

„Trotzdem war das eine sehr gute Erfahrung, die ohne meine Eltern nicht möglich gewesen wäre. Sie haben mich immer unterstützt, wofür ich ihnen sehr dankbar bin“, erklärt Pfenning. Nicht der einzige Moment, an dem deutlich wird, welch hohen Stellenwert das Thema Familie für ihn hat. In wenigen Wochen heiratet Pfenning seine Freundin Alina Becker. Sie und ihre Eltern sind seit sechs Jahren stets dabei, wenn Pfenning die Fußballschuhe schnürt – bei Wind und Wetter, egal, wie weit die Auswärtsfahrt auch sein mag. Auch zur Torjägerehrung begleiten sie ihn. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber mir sehr wichtig. Ich schaue beim Anpfiff der Spiele immer raus, wo sie stehen, suche Blickkontakt, das gibt mir ein gutes Gefühl“, erklärt der Torjäger und fügt an: „Wenn ich mal einen schlechten Tag habe und Alina war nicht dabei, weil sie selbst einen Tanzauftritt hatte, dann sage ich immer scherzhaft, das war, weil sie gefehlt hat.“

Schlechte Tage? Die hat der Torjäger des Jahres äußerst selten. 54 Tore bedeuten schließlich einen Schnitt von 1,8 Treffern pro Partie. „Und das mit erst 22 Jahren. Wir sind stolz und glücklich, einen solchen Fußballer bei uns zu haben“, sagt Höft. Pfenning hat zudem sein Ziel erreicht, in der abgelaufenen Runde gegen alle Gegner zu treffen. Nach der Vorrunde fehlten zwei Klubs, die ungewöhnliche Serie vollendete er in den jeweiligen Rückspielen. Seine hohe Trefferquote liegt sicher auch in der hohen Spielzeit begründet. Verletzungen? Fehlanzeige. Ausfälle aufgrund von Urlaubsreisen oder privater Verpflichtungen? Nicht mit Pfenning. Ganze vier Minuten fehlten ihm dazu, sich neben dem Titel des Torjägers auch das Prädikat des Dauerbrenners der Bezirksliga zu sichern. Nach drei Treffern in der Schlussphase eines Spiels, in dem es zunächst nicht gut gelaufen war, das Pfenning dann aber doch entschied, nahm ihn Trainer Torben Scherer vom Feld – vier Minuten vor dem Ende. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, lautete die Erklärung des Coaches. „Trainer, es geht doch jetzt gerade erst richtig los“, entgegnete das Torjäger-Herz.

„In erster Linie ist Elias Spieler und soll es auch bleiben.“

Torben Scherer

Das führte ihn vor einigen Jahren auch zu Oberligist Alemannia Waldalgesheim. Dort scorte er regelmäßig, noch heute wird an der Waldstraße von Pfenning geschwärmt. Doch aus beruflichen Gründen wurde der hohe Trainingsaufwand ein Problem. Der SV Winterbach nahm ihn mit offenen Armen wieder auf. Aller guten Wechseldinge sind drei, oder? „Nein, ich fühle mich in Winterbach einfach sehr wohl. Privat und beruflich passt das. Und wenn du mal eine schlechte Phase hast, dann wirst du aufgefangen, menschlich behandelt. An einen Wechsel denke ich im Moment überhaupt nicht. Und einen Karriereplan habe ich nicht. Was soll ich mir Gedanken machen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Ich bin jetzt da, wo ich unbedingt sein möchte“, sagt Pfenning, bei dem das Telefon im Frühjahr überraschend ruhig geblieben war.

„Das lag sicher auch daran, dass ich mich früh zum SV Winterbach bekannt habe“, erläutert Pfenning, der in der neuen Saison zudem ins Trainerteam integriert wird. Die Umstellung verläuft aber piano. Zwar übernimmt der 22-Jährige immer mal wieder Einheiten und Teilbereiche, doch seine Konzentration liegt auf der Leistung auf dem Platz. „In erster Linie ist Elias Spieler und soll es auch bleiben“, sagt Scherer. Die gewohnte Hierarchie wurde auch im Trainingslager deutlich, als Pfenning im Spielerzimmer übernachtete und (noch) nicht im Trainerbereich.

i Ein Jahr lang wird der Torjägerschuh des Oeffentlichen Anzeigers das Wohnzimmer von Elias Pfenning und seiner zukünftigen Frau Alina schmücken. Klaus Castor

Als Spieler ist er eben unverzichtbar für den Aufsteiger in die Landesliga. Mit seinem Tempo und seinem präzisen Abschluss ist er die Speerspitze des Winterbacher Erfolgs. Mit nur einer Niederlage gelang dem SVW die souveräne Meisterschaft. „Tore zu erzielen, liegt mit einfach im Blut. Aber das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung meiner Mitspieler. Wir haben als gesamte Mannschaft bravourös abgeliefert“, sagt Pfenning, verbunden mit einem dicken Dankeschön an die Kollegen. „Das sehe ich ähnlich wie Elias. 54 Tore musst du erst einmal schießen, aber da gehört auch ein komplettes Team dazu“, ergänzt Scherer und fügt anerkennend an: „Wenn wir die Tore Revue passieren lassen, fällt auf, dass viele Führungstreffer dabei waren oder Tore nach Rückständen. Elias schießt nicht das 5:0 oder 6:0, sondern entscheidende Tore. Das zeichnet ihn aus.“ Vor allem ein Brüderpaar fütterte Pfenning. „Luis Becker weiß genau, wo ich im Strafraum stehe oder wo ich hinlaufe. Sein Bruder Emilio genauso. Von ihnen habe ich speziell in der Rückrunde stark profitiert“, erzählt der Torjäger eines Teams, das sich sehr gut kennt.

Viele der aktuellen Meisterspieler wurden schon in der D-Jugend gemeinsam Meister, Torjäger Pfenning traf damals in ähnlichen Dimensionen wie jetzt bei den Männern. „Es war dann der Plan, dass wir auch bei den Männern mal komplett zusammenspielen. Bis auf eine Ausnahme tritt das nun ein“, sagt Pfenning. Die Ausnahme ist der Präsidenten-Sohn Filip Höft, der schon seit vielen Jahren bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Landesliga kickt und nun auf seine alten Kumpels treffen wird.

„Die Spieler in der Landesliga haben eine ganz andere Grundausbildung. Und vor allem wird jeder Fehler bestraft.“

Patrick Jungblut

Für die Winterbacher ist die Landesliga dagegen Neuland. „Ich verspüre eine große Freude, Geschichte zu schreiben und zu den Spielern zu gehören, die erstmals mit dem SV Winterbach in der Landesliga spielen werden“, sagt Pfenning. Dann noch einmal 54 Treffer zu erzielen, dürfte schwer werden. „Für mich ist der Sprung von der Bezirksliga in die Landesliga der größte im gesamten Amateurbereich“, sagt Patrick Jungblut. Der kongeniale Trainerpartner von Scherer muss es wissen. Er arbeitete bereits in Meisenheim und schaffte den Landesliga-Aufstieg mit dem VfL Simmertal – inklusive zweier schwerer Jahre in der neuen Liga. „Die Spieler in der Landesliga haben eine ganz andere Grundausbildung. Wir müssen uns auf Gegner einstellen, die in allen Bereichen, läuferisch, spielerisch und vor allem taktisch sehr gut aufgestellt sind. Und vor allem wird jeder Fehler bestraft“, analysiert Jungblut.

Die Winterbacher wissen also, was sie erwartet. Vorsitzender Höft erklärt: „Wir sind Sportler und sollten bei anstehenden Herausforderungen überzeugt von unseren eigenen Stärken sein. So mache ich das, und so erwarte ich das auch von unseren Spielern.“ Einer von ihnen wird wieder fürs Toreschießen verantwortlich sein. Pfenning hat sich natürlich Ziele gesetzt, auch in der höheren Klasse: „Ich möchte zweistellig treffen. Zehn Tore wären ein bisschen wenig, 20 aber nicht schlecht.“ Damit dürfte der Torjägerschuh allerdings nicht zu verteidigen sein. Seit 2011 gab es 16 verschiedene Torjäger des Jahres. Der Letzte, der zweimal gewann, war Rekordmann Schauß, den es somit erneut zu jagen gilt.

Zur Person: Elias Pfenning

Geburtsdatum: 27. Mai 2003.

Größe: 1,84 Meter.

Gewicht: 80 Kilogramm.

Schuhgröße: 44,5.

Lieblings-Fußballschuhe: Nike Mercurial Vapor.

Wohnort: Monzingen.

Sternzeichen: Zwilling.

Familienstand: fast-verheiratet. Hochzeit mit Alina Becker steht im August an.

Beruf: Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.

Bisherige Vereine: SV Winterbach, 1. FC Kaiserslautern, SV Winterbach, Alemannia Waldalgesheim, SV Winterbach.

Fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo.

Fußballerische Stärken: Abschluss, Schnelligkeit, Spielverständnis.

Fußballerische Schwächen: rechter Fuß, Laufarbeit.

Größte sportliche Erfolge: Meisterschaft in der Bezirksliga mit dem SV Winterbach 2024, den Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum des FCK geschafft zu haben.

Hobbys: Playstation, Darts, Tischtennis.