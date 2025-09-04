Bezirksliga, Samstagabend, Flutlichtatmosphäre, Topspiel in Fürfeld – viel mehr Fußballromantik geht kaum. Wenn die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein am Samstag Tabellenführer TSG Planig empfängt, treffen nicht nur zwei der formstärksten Teams der Bezirksliga aufeinander, sondern auch zwei Mannschaften, die sich diesen Moment sportlich erarbeitet haben.

Die Kulisse verspricht Gänsehaut, das Duell Spannung auf höchstem Niveau. Die SG Fürfeld hat sich nach ihrer Auftaktniederlage eindrucksvoll gefangen und steht mit zehn Punkten auf Rang drei. Die Gäste reisen als einzig ungeschlagenes Team mit 13 Zählern an, müssen jedoch auf Topscorer Idan Shvartsburd verzichten, der sich in Guldental einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Für TSG-Trainer Christoph Schenk ist das Gastspiel in Fürfeld „das schwierigste Auswärtsspiel der Saison“. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Spielweise des Gegners: „Die SG hat eine eklige Mischung für eine Rasenmannschaft. Sehr schnelle Stürmer und eine kompakte, geschlossene Mannschaft, die mit allen Mitteln alles wegverteidigt.“ Gleichzeitig lobt er die Entwicklung seiner eigenen Mannschaft, die sich vor allem defensiv stark verbessert hat: „Vor einem Jahr hatten wir schon 17 Gegentreffer. Jetzt stehen wir deutlich stabiler.“ Fünf Gegentreffer sind es aktuell.

„Wir haben uns dieses Topspiel verdient.“

Jörn Zillmann

Auch der Sportchef der SG, Jörn Zillmann, sieht sein Team bereit: „Wir haben uns dieses Topspiel verdient. Unser Saisonstart war gut, und offensiv haben wir deutlich an Präzision zugelegt.“ Geschenke möchte er dem Favoriten keine machen: „Wir werden mit Sicherheit nicht eine Kiste Bier hinstellen und ihnen die drei Punkte überlassen. Den Punkt, den wir vor dem Anpfiff haben, wollen wir mitnehmen, im Idealfall aber die maximale Ausbeute einfahren.“

An der Bockenauer Kerb empfängt der TSV Bockenau den SV Oberhausen zum Kellerduell. Der TSV hat mit einem furiosen 8:1 beim FSV Idar-Oberstein den ersten Saisonsieg gefeiert und sich etwas Luft verschafft. Der SVO hingegen wartet weiterhin auf den ersten Punkt und steht unter Druck, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Ein weiteres richtungsweisendes Duell steigt beim TuS Pfaffen-Schwabenheim, der an seiner Kirmes den TuS Mörschied empfängt. Die Elf von Spielertrainer Beytullah Kurtoglu scheint mit zwei Siegen in Folge wieder auf Kurs zu sein. Die Gäste stecken in einer Ergebniskrise, bewiesen mit dem Remis gegen die SG Weinsheim aber Moral, wobei in doppelter Überzahl durchaus mehr drin gewesen wäre.

Weinsheimer stehen unter Zugzwang

Am Sonntag steht das traditionsreiche Derby zwischen der SG Weinsheim und dem VfL Rüdesheim auf dem Programm, allerdings hat dieses Duell laut dem VfL-Vorsitzenden Alexander Thomas „nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher“. Er begründet das mit den vielen externen Spielern in beiden Teams. Trotzdem steckt genug Brisanz in der Begegnung. Die Weinsheimer stehen nach zwei sieglosen Spielen unter Zugzwang, wollen sie den Anschluss an Spitzenreiter TSG Planig nicht verlieren. Die Rüdesheimer ließen zuletzt mit einem 1:1 gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach aufhorchen, warten aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Im Verfolgerduell zwischen dem SC Birkenfeld und dem SC Idar-Oberstein II treffen zwei punktgleiche Teams (je neun Punkte) aufeinander.

Aufsteiger TuS Winzenheim sorgt weiter für Furore. Mit zehn Punkten nach fünf Spielen rangiert das Team von Trainer Ercan Ürün auf einem bemerkenswerten vierten Platz. Gast am Sonntag ist die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die zuletzt spät gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim verlor, aber mit ihrer jungen, spielstarken Mannschaft bereits mehrfach bewiesen hat, dass sie auf jedem Platz der Liga mithalten kann.

„Wir dürfen uns auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen.“

Luca Czarnecki

Der Spieltag beginnt am Freitagabend mit dem Aufeinandertreffen zwischen der SG Guldenbachtal und dem FSV Idar-Oberstein. Die Favoritenrolle liegt bei den Hausherren, die mit einem starken Saisonstart aufhorchen ließen. „Wir dürfen uns auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen“, warnt der Sportliche Leiter der SG, Luca Czarnecki. „Entscheidend wird sein, dass wir die Leistungen kontinuierlich bestätigen.“ Der FSV reist mit der anfälligsten Defensive der Liga an (22 Gegentore). Czarnecki erwartet dennoch ein heiß umkämpftes Duell: „Der FSV wird sicher nicht für einen lockeren Sommerkick nach Windesheim kommen. Und wenn wir gewinnen, wollen wir diesen Sieg ausgiebig auf der Windesheimer Kerb feiern.“

Das zweite Freitagspiel steigt in Kirn-Sulzbach. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach empfängt die Spvgg Nahbollenbach. Im Mittelpunkt steht dabei SG-Trainer Jens Wückert, der sieben Jahre lang in Nahbollenbach wirkte, eher er vor genau einem Jahr in Kirn begann. Er schonte am Mittwoch im Pokal einige Spieler, da die Liga Priorität genießt. Das sollen seine Ex-Spieler zu spüren bekommen.