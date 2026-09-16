Drei Trauerfälle seit Start Tod eines Spielers: Wie gehen Vereine damit um? Olaf Paare 16.09.2026, 12:32 Uhr

i Für Dich: Bei der SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach gerät der verunglückte Mitspieler Marius Bast nicht in Vergessenheit. Mirko Bernd

Wie geht ein Verein damit um, wenn ein Spieler aus seinen Reihen gerissen wird? Drei Vereine aus dem Kreis Bad Kreuznach stehen nach dem Tod von Spielern unter Schock. Ein Vertreter eines Klubs aus dem Nachbarkreis berichtet von seinen Erfahrungen.

Der Fußballkreis Bad Kreuznach trauert. Drei Spieler sind in den vergangenen Wochen auf unterschiedliche Art und Weise verstorben, sodass an den ersten sieben Spieltagen zahlreiche Partien verlegt wurden. Der VfL Rüdesheim, der TSV Bockenau und zuletzt die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mussten den Verlust von beliebten Mitspielern verkraften.







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