Statistisch gesehen fährt der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein als Außenseiter zum SV Buhlenberg – und die Personallage scheint die Statistik zu stützen. Klar ist aber: Beide Mannschaften brauchen Punkte – wegen des Abstiegsgespensts.
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Der erste Rückrunden-Spieltag in der Fußball-Bezirksliga bietet gleich zwei BIR-Derbys. Im Duell des SV Buhlenberg mit dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein mischt das Abstiegsgespenst zumindest ein bisschen mit. Außerdem empfängt der SC Birkenfeld den VfR Baumholder II.