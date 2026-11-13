Buhlenberg empfängt Blau-Weiss Tobi Schleich verletzt, Kevin Conde vor Comeback Sascha Nicolay 13.11.2026, 12:06 Uhr

i Auf Tobias Schleich konnte sich Trainer Dirk Reidenbach (links) verlassen. Jetzt hat sich der Angreifer verletzt und fehlt dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein – auch am Sonntag in Buhlenberg. Michael Greber

Statistisch gesehen fährt der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein als Außenseiter zum SV Buhlenberg – und die Personallage scheint die Statistik zu stützen. Klar ist aber: Beide Mannschaften brauchen Punkte – wegen des Abstiegsgespensts.

Der erste Rückrunden-Spieltag in der Fußball-Bezirksliga bietet gleich zwei BIR-Derbys. Im Duell des SV Buhlenberg mit dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein mischt das Abstiegsgespenst zumindest ein bisschen mit. Außerdem empfängt der SC Birkenfeld den VfR Baumholder II.







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