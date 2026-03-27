„Einfach kann jeder“ Tino Häuser heuert bei der TSG Planig an Olaf Paare 27.03.2026, 11:17 Uhr

i Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): TSG-Vorsitzender Max Erhard, Reservecoach Heiko Meisenheimer, der neue Sportlicher Leiter Tino Häuser und Cheftrainer Glody Kuba. Michel Schäfer

Der TSG Planig ist ein Coup gelungen. Sie hat in Tino Häuser einen Fußballfachmann für die Sportliche Leitung gewonnen. Und der neue Mann ist angesichts des anstehenden Umbruchs direkt gefordert.

Die TSG Planig erweitert ihr sportliches Kompetenzteam. Tino Häuser, der sich in der Nahe-Region als Spieler und Trainer einen Namen gemacht hat, steigt beim Fußball-Bezirksligisten als Sportlicher Leiter ein und ist sofort gefordert. „Ich habe jeden Tag Termine“, erzählt Häuser und fügt an: „Unser vorrangiges Thema ist schließlich die Verpflichtung neuer Spieler.







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