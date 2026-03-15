Neuansetzung gegen Weinsheim? SWFV-Spruchkammer entscheidet über Blau-Weiß-Sieg Sascha Nicolay 15.03.2026, 11:17 Uhr

i Symbolbild picture alliance/dpa

Ein möglicher Regelverstoß des Schiedsrichters bei der Partie des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die SG Weinsheim beschäftigt nun die Verbandsspruchkammer. Eine Neuansetzung der Partie liegt damit weiter im Bereich des Möglichen.

Der Dreier des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen Spitzenreiter SG Weinsheim hängt am seidenen Faden. Nun steht fest, dass sich die Verbandsspruchkammer damit auseinandersetzen wird, ob der Sieg des Kellerkinds gegen Spitzenreiter tatsächlich gewertet werden kann.







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