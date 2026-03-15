Ein möglicher Regelverstoß des Schiedsrichters bei der Partie des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die SG Weinsheim beschäftigt nun die Verbandsspruchkammer. Eine Neuansetzung der Partie liegt damit weiter im Bereich des Möglichen.
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Der Dreier des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen Spitzenreiter SG Weinsheim hängt am seidenen Faden. Nun steht fest, dass sich die Verbandsspruchkammer damit auseinandersetzen wird, ob der Sieg des Kellerkinds gegen Spitzenreiter tatsächlich gewertet werden kann.