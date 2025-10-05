Kurz vor der Pause geschah auf dem Volkesberg Entscheidendes. Der TuS Mörschied hatte eine Großchance zur Führung, doch das Tor machte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. So ist das an gebrauchten Tagen, wie ihn der TuS diesmal hatte.
Lesezeit 2 Minuten
Am 10. Spieltag ist der Knoten auf dem Volkesberg endlich geplatzt. De FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein hat seinen ersten Sieg dieser Bezirksliga-Saison eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach bezwang den TuS Mörschied im BIR-Derby mit 3:1 (2:1).