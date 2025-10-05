Blau-Weiss schlägt Mörschied Sven Danech rettet und Marlon Krujatz trifft 05.10.2025, 19:40 Uhr

i Torschützen im Duell. Marlon Krujatz vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein setzt sich hier gegen den Mörschieder Niklas Munsteiner durch. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Kurz vor der Pause geschah auf dem Volkesberg Entscheidendes. Der TuS Mörschied hatte eine Großchance zur Führung, doch das Tor machte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. So ist das an gebrauchten Tagen, wie ihn der TuS diesmal hatte.

Am 10. Spieltag ist der Knoten auf dem Volkesberg endlich geplatzt. De FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein hat seinen ersten Sieg dieser Bezirksliga-Saison eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach bezwang den TuS Mörschied im BIR-Derby mit 3:1 (2:1).







Artikel teilen

Artikel teilen