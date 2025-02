Der Primus im Wintercheck SV Winterbach will, muss aber nicht aufsteigen Florian Unckrich 02.02.2025, 12:37 Uhr

i Die Winterbacher (schwarze Trikots, im Duell mit der TSG Planig) halten sich bisher erfolgreich die Konkurrenz vom Leib und führen die Tabelle an. Klaus Castor

Im nächsten Teil unseres Winterchecks in der Fußball-Bezirksliga nehmen wir den Spitzenreiter unter die Lupe. Der SV Winterbach, in der Vorsaison bereits Zweiter, ist derzeit das Maß aller Dinge.

In der Vorsaison wer der SV Nanzdietschweiler in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Landesliga eine Nummer zu groß für den SV Winterbach gewesen. Nun aber steigt die Hoffnung am Winterbacher Felsen, den direkten Weg in die höhere Spielklasse nehmen zu können.

