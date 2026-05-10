Sich mit einem Punktgewinn gegen den Spitzenreiter zu retten, ist kein alltäglicher Erfolg. Dem TuS Pfaffen-Schwabenheim ist das Kunststück gelungen. Der SV Oberhausen verabschiedet sich dagegen anständig.
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Macht es die SG Weinsheim in der Fußball-Bezirksliga noch einmal spannend? Mit dem zweiten Auswärts-Remis in Folge verpasste sie die Möglichkeit, die meisterliche Ziellinie zu überschreiten. Zwei Punkte aus zwei Spielen fehlen zum Titelgewinn. Am Tabellenende steht der Abstieg des SV Oberhausen fest.