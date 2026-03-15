Bewegung im Tabellenkeller SV Oberhausen bleibt Letzter, doch die Hoffnung steigt Florian Unckrich 15.03.2026, 21:38 Uhr

i Auf und davon: Der Weinsheimer Andy Halili ist der Abwehr des VfL Rüdesheim (rote Trikots) enteilt. Edgar Daudistel

Während an der Tabellenspitze die SG Weinsheim und der SC Idar-Oberstein II einsam ihre Kreise drehen, spielt im Tabellenkeller der Bezirksliga die Musik.

Im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga bewegt sich einiges. Der FSV Idar-Oberstein setzte seine Serie fort und verließ erstmals die definitiven Abstiegsränge. Die vom FSV bezwungene SG Guldenbachtal rutschte auf diese ab. Schlusslicht SV Oberhausen bezwang im Kellerduell den nun punktgleichen TSV Bockenau und erhöhte damit seine Chancen auf den Klassenverbleib.







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