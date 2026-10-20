Bestleistung in Buhlenberg? SV Niederwörresbach kappte einst Merxheimer Rekordserie Sascha Nicolay 20.10.2026, 11:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Giovanni Camardella und Ralf Maiwald hießen die Torschützen, als ein 1:1 gegen den SV Niederwörresbach die beeindruckende Startserie des FCV Merxheim in der Bezirksliga beendete.

Mit zehn Siegen aus zehn Spielen reist die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim am Mittwochabend (19.30 Uhr) zum Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga beim SV Buhlenberg an. Wenn der SG auch auf dem „Monte Buhlo“ ein Dreier gelingt, dann hat sie sich (wohl) den Startrekord in der Bezirksliga Nahe geschnappt.







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