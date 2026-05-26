Der VfL Simmertal geht zwar als Favorit in die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, aber der SV Buhlenberg ist gerade in solch außergewöhnlichen Partien nicht zu unterschätzen – auch, weil der Trainer Aufstiegsrunden bestens kennt.
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Seinen zweiten Anlauf in drei Jahren nimmt der SV Buhlenberg, um über Aufstiegsspiele in die Fußball-Bezirksliga zu klettern. Vor zwei Jahren scheiterte der Verein denkbar knapp in der entscheidenden dritten Partie am TSV Bockenau, diesmal soll es gegen den VfL Simmertal klappen.