Gegen den VfL Simmertal
SV Buhlenberg peilt den ersten Bezirksliga-Aufstieg an
Dort ist die Bezirksliga: Der Trainer des SV Buhlenberg, Giuseppe Coco, zeigt seiner Mansnchaft mit ausgestrecktem Arm an, wo es
Dort ist die Bezirksliga: Der Trainer des SV Buhlenberg, Giuseppe Coco, zeigt seiner Mansnchaft mit ausgestrecktem Arm an, wo es hingehen soll.
Stefan Ding

Der VfL Simmertal geht zwar als Favorit in die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, aber der SV Buhlenberg ist gerade in solch außergewöhnlichen Partien nicht zu unterschätzen – auch, weil der Trainer Aufstiegsrunden bestens kennt.

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Seinen zweiten Anlauf in drei Jahren nimmt der SV Buhlenberg, um über Aufstiegsspiele in die Fußball-Bezirksliga zu klettern. Vor zwei Jahren scheiterte der Verein denkbar knapp in der entscheidenden dritten Partie am TSV Bockenau, diesmal soll es gegen den VfL Simmertal klappen.

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