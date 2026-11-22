Sieg beim VfR Baumholder II SV Buhlenberg bejubelt zwei kuriose Joker-Tore Sascha Nicolay 22.11.2026, 09:34 Uhr

i Trainer Giuseppe Coco (Mitte) und sein SV Buhlenberg haben beim VfR Baumholder II einen ganz wichtigen Sieg gelandet. Stefan Ding

Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga lag der SV Buhlenberg beim VfR Baumholder II 1:2 hinten, hätte beinahe das 1:3 kassiert und dreht die Angelegenheit dann in einen 4:2-Sieg. Dabei bejubelte er zwei kuriose Jokertore.

Dem SV Buhlenberg ist in der Fußball-Bezirksliga ein Befreiungsschlag gelungen. Die Mannschaft der Trainer Giuseppe Coco und Kevin Conde gewann das Kellerduell beim VfR Baumholder II in der Schlussphase trotz eines 1:2-Rückstands noch 4:2 und hat nun 14 Punkte auf dem Konto, während die Baumholderer bei elf Zählern kleben geblieben sind.







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