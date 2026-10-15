Stürmen ist gut, Kontrolle ist besser

Ein Spitzenspiel in Winzenheim und der neue Tabellenführer zu Gast in Guldental – der Super-Sonntag, an dem alle acht Bezirksliga-Spiele ausgetragen werden, hat einiges zu bieten.

Sich hinten reinstellen und hoffen, dass die TSG Wolfstein-Roßbach irgendwann die Lust verliert? Das kommt für Trainer Ercan Ürün nicht infrage. Wenn sein

am Sonntag zum Spitzenspiel der Bezirksliga den Tabellennachbarn empfängt, soll seine Mannschaft trotz aller Qualität des Gegners bei ihrem eigenen Fußball bleiben.