Drei Nachholpartien sind am Gründonnerstag in den höheren Ligen der Region geplant. Dabei sticht ein Vergleich in der Bezirksliga hervor.

Das Fußball-Programm von Gründonnerstag bis Ostermontag ist in der Nahe-Region überschaubar. Angesichts weniger Wetterkapriolen konnten im Herbst, Winter und bisherigen Frühjahr fast alle Partien wie geplant ausgetragen werden, sodass nur wenig Nachholspiele über Ostern notwendig sind. Die ersten stehen am Gründonnerstag an.

Die erste Ansetzung zwischen der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und dem VfL Simmertal in der Bezirksliga fiel nicht wegen des Wetters aus. Beide hatten sich vor einigen Wochen auf die Verlegung geeinigt, weil es jeweils in Sachen Personal eng gewesen war. Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert, doch nun wird am Donnerstag um 19.30 Uhr gekickt. Und für die Simmertaler ist es ein Strohhalmspiel. Der Absteiger aus der Landesliga muss die Partie gewinnen, will er nicht in die A-Klasse durchgereicht werden. Das Team ist nach nur zwei Siegen aus 23 Spielen Letzter, könnte mit einem Dreier am Donnerstag aber Anschluss finden an den Rest des Feldes und den Abstand auf das rettende Ufer auf vier Punkte verkürzen.

Fürfelder stecken in einem kleinen Tief

Ein Klassenverbleib ist auch deshalb so wichtig, weil sich der VfL zur kommenden Saison komplett verändert aufstellt, rund um den zukünftigen Spielertrainer Enes Softic wurden bereits sieben neue Spieler verpflichtet. Die Chancen in Fürfeld auf einen Dreier stehen gar nicht schlecht, auch wenn es zum Tabellenvierten geht. Aber die Fürfelder befinden sich derzeit in einem kleinen Tief, haben von 15 möglichen Punkten nach der Winterpause nur fünf geholt – die Personalprobleme schlagen durch und könnten zur Simmertaler Chance werden.

Tabellennachbarn treffen um 18.45 Uhr in der A-Klasse Birkenfeld aufeinander. Der ASV Langweiler/Merzweiler erwartet den SV Niederwörresbach, kann diesen aber nicht überholen, da beide im Tabellenmittelfeld sechs Punkte trennen. Um 19.30 Uhr begrüßt zudem der FC Hennweiler in der B-Klasse Birkenfeld 1 den SV Stipshausen und könnte mit einem Sieg auf Rang vier springen.