Der SC Idar-Oberstein II hat das Derby in der Fußball-Bezirksliga beim TuS Mörschied 2:1 (1:0) gewonnen. Rainer Becker, der Abteilungsleiter des TuS Mörschied, und Michael Rodenbusch, der Coach des SC Idar II, waren sich einig, dass der Idarer Sieg zwar in Ordnung gehe, dass der Mörschieder Ausgleich am Ende aber auch möglich und nicht unverdient gewesen wäre.

Ruben Strack steht nicht umsonst im Oberligakader des SC Idar-Oberstein. Das bewies der junge Schlussmann in der 90. Minute in Mörschied. 2:1 lagen die Gäste vorne, als Christoph Giese aus sieben Metern zum Schuss kam. Der Abschluss war alles andere als schlecht, aber die Reaktion von Strack war alles überragend. „Das war sensationell“, lobte Rodenbusch seinen Keeper, und Becker stellte fest: „Den muss man nicht halten – und den hält auch nicht jeder.“ Schlussendlich hatte der SC Idar II seinen Sieg also Tormann Strack zu verdanken.

i Jan-Uwe Audri schnürte in Mörschied einen Doppelpack und schoss damit den 2:1-Sieg für den SC Idar-Oberstein II heraus. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC lief mit einer richtig starken Mannschaft auf – und neben Strack gab es einen zweiten Ausnahmeakteur in seinen Reihen. „Jan-Uwe Audri ist in einer guten Mannschaft schon ein außergewöhnlich starker Angreifer“, lobte Becker. Audri schnürte einen Doppelpack, und für seine Aktion, die zum 1:0 für die Idarer führte, gebrauchte der TuS-Abteilungsleiter beinahe die gleiche Formulierung wie bei Stracks Parade. „Den macht nicht jeder“, staunte Becker. Eine Vorlage von Henri Schneider nahm Audri mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und knallte die Kugel aufs kurze Eck. Über den Innenpfosten fand der Ball seinen Weg zum 0:1 ins Tor (35.). „Er weiß, wo das Tor steht“, lobte auch Rodenbusch.

Der Idarer Trainer war nur teilweise zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Er sagte: „Mörschied war erwartet bissig, hat die Räume engagiert geschlossen – und weil wir uns einige Fehler im Spielaufbau geleistet haben, gab es sogar Möglichkeiten für den TuS.“ Tatsächlich hatten die Mörschieder die erste Chance. Loris Michels tauchte ziemlich alleine im Strafraum auf, verpatzte aber die Ballannahme etwas, und so verpuffte die Möglichkeit. Andererseits präsentierte sich der SC II sehr spielstark, und selbst Becker hielt fest, dass die zwischenzeitliche 2:0-Führung „verdient“ gewesen sei. Hendrik Puhl und David Bauer spielten Audri so frei, dass der Angreifer keine Mühe hatte, seinen Doppelpack zum 0:2 zu schnüren (55.).

„Jan-Uwe Audri weiß, wo das Tor steht“

SC-Trainer Michael Rodenbusch über seinen Angreifer

Allerdings musste der SC dann dreimal wechseln. Mit Audri, Bauer und Puhl verließen Säulen den Platz. „Das hat bei uns schon zu einem Bruch geführt“, stellte Rodenbusch fest. Und zehn Minuten vor Schluss traf Niklas Munsteiner aus dem Gewühl zum 1:2 (80.). „Danach haben wir bei Kontern das 3:1 liegen gelassen, hatten dann aber das große Glück, dass Ruben Strack so großartig gehalten hat“, fasste Rodenbusch die Schlussphase zusammen.