Florian Unckrich 20.01.2026, 09:01 Uhr

i Blickt auf eine bisher durchwachsene Saison: Jens Wückert, der Trainer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit der SG Kirn/Kirn-Sulzbach setzt unsere Wintercheck-Serie in der Fußball-Bezirksliga ihre nächste Wegmarke. Der Absteiger hatte sich mehr versprochen, doch für das Abschneiden gibt es Gründe.

Kaum ein Verein der Region steht so sehr für Konstanz auf höherem Niveau wie die Kirner. Fast zwei Jahrzehnte, von 2006 bis 2025, war der Standort fester Bestandteil der Landesliga. Ein Abstieg? Für viele unvorstellbar. Doch nach einer sportlich wie mental fordernden Horrorsaison mit nur einem Sieg und 29 Niederlagen wurde aus dem Undenkbaren Realität.







