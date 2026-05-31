Die Spvgg Nahbollenbach kann jede Art von Hängepartie und Rechnerei am Montag ganz einfach beenden. Sie muss nur gegen den SV Katzweiler gewinnen. Doch selbst eine Niederlage lässt raum für Hoffnung.
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Gegen den Abstieg aus der Bezirksliga kämpft am Montagabend (19 Uhr) die Spvgg Nahbollenbach. In Rockenhausen trifft die Mannschaft um Spielertrainer Andy Forster auf den SV Katzweiler aus der Bezirksliga Westpfalz. Der Gewinner des Duells ist definitiv gerettet und kickt auch in der kommenden Runde oberhalb der Kreisebene.