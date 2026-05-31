Entscheidung in Rockenhausen Spvgg Nahbollenbach will sich gegen Katzweiler retten Sascha Nicolay 31.05.2026, 11:10 Uhr

i Vor eiineer Woche stand diee Spvgg Nahbollenbachh ratlos auf dem Rasen des TuS Mörschied, nachdem klar war, dass sie im Kampf um den Klassenverbleib in die Verlängerung musss. Am Montag in Rockenhausen können Andy Forster (in gelb) und seine Mannschaft aber endlich alles regeln. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Spvgg Nahbollenbach kann jede Art von Hängepartie und Rechnerei am Montag ganz einfach beenden. Sie muss nur gegen den SV Katzweiler gewinnen. Doch selbst eine Niederlage lässt raum für Hoffnung.

Gegen den Abstieg aus der Bezirksliga kämpft am Montagabend (19 Uhr) die Spvgg Nahbollenbach. In Rockenhausen trifft die Mannschaft um Spielertrainer Andy Forster auf den SV Katzweiler aus der Bezirksliga Westpfalz. Der Gewinner des Duells ist definitiv gerettet und kickt auch in der kommenden Runde oberhalb der Kreisebene.







Artikel teilen

Artikel teilen