Von den vier Fußball-Bezirksligisten des Kreises Birkenfeld, die am Samstag und Sonntag im Einsatz sind, können zwei den optimalen Saisonbeginn mit sechs Punkten schaffen, während die beiden anderen in den Startlöchern stecken zu bleiben drohen. Der TuS Mörschied und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein haben die Runde mit Heimniederlagen begonnen. Beide Trainer waren allerdings mit den Leistungen gegen Spitzenteams der Liga einverstanden. Mörschied verkaufte sich ausgezeichnet beim 1:2 gegen den SC Idar-Oberstein II, und dem SV Blau- Weiß fehlten sieben Minuten, um gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach einen Punkt zu behalten. Mörschieds Florian Galle und Obersteins Dirk Reidenbach sind vor ihren Auswärtsaufgaben am Sonntag deshalb durchaus zuversichtlich, obwohl die Gegner wieder zu den Aufstiegskandidaten zählen.

Derweil möchten der SC Idar-Oberstein II und die Spvgg Nahbollenbach nach ihrem gelungenen Saisonstart nachlegen. Der SC versucht das kurioserweise am gleichen Ort, wo die Nahbollenbacher am vergangenen Wochenende 3:0 gewonnen hatten – bei Aufsteiger VfL Rüdesheim. Die Spvgg möchte dagegen beim Heimspielauftakt eine schöne Serie „auf Klopp“ ausbauen.

Im Blickfeld des Fußballkreises Birkenfeld sorgt auch ein Derby für Spannung. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit Jens Wückert als Trainer empfängt als Landesliga-Absteiger den SV Oberhausen, der in der vergangenen Saison bekanntlich Meister in der A-Klasse Birkenfeld geworden ist.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – SV Oberhausen (Samstag, 16 Uhr, Loh). Kommt die Frage auf, wer das Rennen in der Fußball-Bezirksliga macht, gibt es nur wenige Experten, die die SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht ganz oben auf dem Zettel stehen haben. Eine Rolle, die der Kirner Trainer Jens Wückert gerne annimmt. „Wir sind clever genug, die Favoritenrolle richtig einzuordnen. Klar machen wir uns selbst etwas Druck, denn wir wollen natürlich oben mitspielen. Man muss aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir kommen aus einer Horrorsaison, da ist jeder Punkt, den wir holen, wertvoll und unverzichtbar. Und letztendlich auch Balsam für die Seele“, sagt der Kirner Coach.

Am Samstag empfängt die SGK den SV Oberhausen zum Kirmesspiel auf dem Loh. „Ein Highlight-Spiel mit Derbycharakter“, freut sich Wückert auf das Duell mit dem Aufsteiger. Während die Kirner ihre erste Begegnung, ein knappes 1:0 gegen den FSV BW Idar-Oberstein, für sich entscheiden konnten, ging der SVO gegen den SC Birkenfeld leer aus. Auf dem Papier hat der Landesliga-Absteiger klar die Nase vorne. „Diese Vorzeichen müssen wir ausblenden und dürfen auf keinen Fall arrogant an die Aufgabe herangehen“, warnt Wückert vor dem SVO und sagt: „Die Punkte gegen den FSV waren ein guter Anfang und keine leichte Sache. Umso wichtiger war es, mit drei Punkten zu starten. Gegen den SV Oberhausen erwartet uns aber an ganz anderes Spiel, in dem wir wieder alles abrufen müssen, um zu bestehen.“

VfL Rüdesheim – SC Idar-Oberstein II (Samstag, 18 Uhr). Nein, aus Nentershausen, wo die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein bei den Sportfreunden Eisbachtal am Samstag ab 16 Uhr in der Oberliga um Punkte kämpft, wird sich kein Akteur vorzeitig auf den Weg machen, um das Bezirksligateam der Idarer zu verstärken. „An so eine Aktion denken wir wirklich nicht“, sagt Michael Rodenbusch lachend. Der SC-Trainer erklärt aber, dass „Überhangspieler“ aus dem Kader der ersten Mannschaft wieder in seinem Team auflaufen werden. „Wer das sein wird, muss noch besprochen werden. Wahrscheinlich sind es drei Akteure, ob noch ein vierter oder fünfter hinzukommt, hängt davon ab, welchen Kader Tomasz Kakala für das Spiel in Eisbachtal benennt“, erklärt Rodenbusch. Doch „Turbo“, wie Rodenbusch bekanntlich gerufen wird, betont: „Wir haben auch einen guten eigenen Kader, sodass wir in Rüdesheim bestimmt wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen werden.“ Fehlen werden weiter Co-Trainer Tim Oberländer, Maik Kohlhaas, Dustin Kronenberger und – nach einer Innenbandverletzung – auch Tim Glas. Dafür könnte Elias Hahn zum Team stoßen, der am Samstagmorgen aus Thailand zurückkehrt. „Er hat gesagt, wenn ich ihn brauche, dann setzt er sich abends auf die Bank“, erzählt Rodenbusch.

Dass der VfL Rüdesheim das Auftaktspiel gegen Nahbollenbach verloren hat, ist für Rodenbusch eher eine Warnung. „Gegner, die angeknockt sind, sind oft besonders gefährlich“, sagt der erfahrene Coach und fügt hinzu: „Die Rüdesheimer wollten sicher ihre Aufstiegseuphorie mit ins erste Spiel nehmen. Das hat nicht geklappt. Nun werden sie heiß darauf sein, es besser zu machen – gerade, weil sie sofort ein zweites Heimspiel haben.“ Rodenbusch ist sicher: „Das wird ein heißer Tanz, ein Fight ohne Ende.“

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – TuS Mörschied (Sontag, 15.15 Uhr in Fürfeld). Es ist selten, dass aus Niederlagen Zuversicht und Selbstvertrauen erwachsen. Beim TuS Mörschied ist das aber so. Die 1:2-Niederlage gegen einen stark aufgestellten SC Idar-Oberstein II hat eher für Optimismus gesorgt. „Der Auftakt hat gezeigt, dass es ganz entscheidend ist, wie wir selbst auftreten“, erklärt Florian Galle. Der Spielertrainer der Mörschieder war vollkommen einverstanden mit der Art, wie sein Team gegen den SC Idar II zu Werke gegangen war. „Ich war enttäuscht vom Ergebnis, aber total zufrieden mit unserem Spiel“, betont er und hofft auf eine vergleichbare Vorstellung in Fürfeld. Die Gastgeber gehören zu den Teams, denen von der Konkurrenz zugetraut wird, ganz vorne mitzumischen. Beim 1:2 in Merxheim sind sie allerdings in den Startlöchern hängen geblieben und beim Heimauftakt somit schon ein wenig unter Druck. Der TuS Mörschied muss auf Loris Michels verzichten, dem in einer kleinen OP Fäden aus der Schulter entfernt werden. Dafür sind Nico Kunz und Routinier Pascal Stieh aus dem Urlaub zurück.

Spvgg Nahbollenbach – TSG Planig (Sonntag, 15.15 Uhr). Das Sportgelände „auf Klopp“ ist derzeit eine echte Festung. In diesem Kalenderjahr hat die Spvgg Nahbollenbach zu Hause noch kein Spiel verloren. „Das ist eine schöne Serie, und die wollen wir fortsetzen“, sagt Trainer Andy Forster. Der 3:0-Auftaktsieg in Rüdesheim hat dem Coach gefallen, doch er ist sich sicher: „Die TSG Planig dürfte ein anderes Kaliber sein.“ Foster erklärt: „Spielerisch war Planig letzte Saison in meinen Augen die beste Mannschaft der Liga – und das ist diesmal wohl nicht viel anders.“ Gestartet ist die TSG mit einem 1:1 gegen Aufsteiger TuS Winzenheim. Drei Tage später folgte das 0:2-Verbandspokal-Aus in Kirn. „Unsere Herangehensweise wird sich vorläufig nicht ändern. Wir fahren gut damit, zunächst auf defensive Stabilität zu achten“, betont Forster. Florian Borr kehrt in den Nahbollenbacher Kader zurück.

SG Weinsheim – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (Sonntag, 15.15 Uhr). Die Blau-Weißen haben wohl die schwierigste Aufgabe am Wochenende. Andy Baumgartners SG Weinsheim ist der dickste Fisch im Aufstiegsbecken. Im Verbandspokal gegen Verbandsligist SG Hüffelsheim hatten die Weinsheimer am Mittwoch freilich keine Chance. Vor 600 Zuschauern (!) unterlag das Baumgartner-Team 0:3. Kein Beinbruch, am Sonntag sollen nach dem 5:0 gegen die SG Guldenbachtal gegen den FSV Blau-Weiß die Punkte vier bis sechs aufs Weinsheimer Konto wandern. Auch die Blau-Weißen erlitten im Verbandspokal Schiffbruch. Allerdings nicht gegen eine zwei Klassen höher angesiedelte Mannschaft, sondern beim eine Etage tiefer kickenden SV Buhlenberg. Das 1:5 dokumentiert, dass die Obersteiner nur schwer ausrechenbar sind, denn nur ein paar Tage zuvor lieferten sie trotz des 0:1 gegen Kirn eine richtig gute Leistung ab.

Trainer Dirk Reidenbach ist jedenfalls weit davon entfernt, schon vor dem Anpfiff in Weinsheim die Segel zu streichen. „Man rechnet sich immer etwas aus“, sagt er und überlegt: „Vielleicht ist es unser Glück, dass wir uns noch am Anfang der Saison befinden. Womöglich sind die Weinsheimer noch nicht so eingespielt.“ Sollte es trotzdem eine Niederlage geben, wäre das für den FSV nicht tragisch. Reidenbach stellt klar: „Es rechnet doch niemand damit, dass wir in Weinsheim was holen. Das ist aber keine schlechte Ausgangslage – und wir werden sicher probieren, was mitzunehmen.“ Allerdings ohne Schlüsselspieler Ibrahim El-Saleh. „Er hat sich eine Bändergeschichte eingefangen und wird uns noch mindestens 14 Tage fehlen“, berichtet Reidenbach. Zudem muss der FSV auch auf Maksym Ryshenko verzichten, der sich gegen Kirn kurz vor Schluss eine Rote Karte eingehandelt hatte.