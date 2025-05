Der vorletzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat mehrere Entscheidungen gebracht. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein konnte nicht verhindern, dass sich der SV Winterbach die Meisterkrone aufsetzte. 6:1 gewannen die Winterbacher und dürfen nun in der kommenden Saison in der Landesliga ran.

Weil allerdings nun auch endgültig feststeht, dass maximal drei Mannschaften aus der Bezirksliga absteigen werden, haben sich sowohl der SC Birkenfeld als auch die Spvgg Nahbollenbach gerettet – und das, obwohl sie keine Auswärtssiege einfahren konnten. Tiefer in den Abstiegssumpf ist dagegen der VfR Baumholder II gerutscht. Trotz 4:2-Führung verloren die Westricher zu Hause gegen die TSG Planig noch 4:5 und sind nun Vorletzter – allerdings punktgleich mit der SG Guldenbachtal, die beim TuS Pfaffen-Schwabenheim siegte. Bleibt die Konstellation so auch nach dem finalen Spieltag müssen der VfR II und Guldenbachtal ein Entscheidungsspiel bestreiten. Sogar eine Dreierrunde ist möglich, wenn Baumholder II und Guldenbachtal am Sonntag verlieren und der VfL Simmertal erneut gewinnt. Der Drittletzte der Tabelle bliebe Bezirksligist, wenn die SG Weinsheim als Zweiter die Aufstiegsspiele gewinnt und sich so für die Landesliga qualifiziert.

VfR Baumholder II – TSG Planig 4:5 (3:2). Bitterer hätte die Partie aus Sicht der Gastgeber nicht verlaufen können: In der fünften Minute der Nachspielzeit kassierte die VfR-Reserve den Gegentreffer zum 4:5. Eine Flanke verwertete Planigs Dennis Mastel zum 5:4, danach wurde die Partie gar nicht wieder angepfiffen. Doppelt bitter war das auch deswegen, weil Baumholder ein ordentliches Spiel gezeigt hatte. Die Taktik: Den Gästen den Ball überlassen und selbst auf Konter setzen. Das funktionierte gut, denn die Gastgeber hatten eine Menge Umschaltsituationen, verwerteten davon aber zu wenige und kassierte nach eigener Führung zu schnell wieder Gegentore. „Gerade nach dem 4:2 waren wir das bessere Team“, haderte Trainer Jan Eisenhut, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte. „Aber der Spielverlauf war natürlich maximal unglücklich“, sagte er. Baumholder II gastiert zum Saisonabschluss in Nahbollenbach.

Tore: 1:0 Marcel Lichtenberger (5.), 1:1 Mourad Bouchnafa (6.), 1:2 Dennis Mastel (11.), 2:2, 3:2, 4:2 Erik Lutz (36., 41., 51.), 4:3 Yannick Gaul (75.), 4:4 Noel Schywalski (78.), 4:5 Mastel (90.+5).

VfL Simmertal – SC Idar-Oberstein II 5:1 (4:1). Der VfL wahrte seine kleine Chance auf den Klassenverbleib. Der SC Idar-Oberstein II, der nur einen Feldspieler auf der Bank sitzen hatte, ging durch Tim Glas zwar in Führung (19.), konnte den Simmertalern dann aber nicht mehr viel entgegensetzen. Ricardo Ridder (23./37.), Murat Aysel (30./45.) und Fabius Tosun schossen den Sieg der Gastgeber raus. Simmertal spielt am letzten Spieltag in Bockenau.

SG Weinsheim – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein 6:1 (3:1). Jan-Uwe Audri glich die Winterbacher Führung durch Jonas Kunz (18.) aus (31.). Doch Maximilian Stumm und Elias Pfenning ließen die Gastgeber noch vor der Pause in Richtung Meisterschaft abbiegen. Pfenning mit seinem 52. Saisontor (50.) und Emilio Becker (55./71.) machten dann alles klar.

TuS Mörschied – SG Merxheim/Monzigen/Meddersheim 1:1 (0:0). „Die Merxeimer haben ihren Torwart abgefeiert“, erzählte Rainer Becker, der Fußball-Abteilungsleiter des TuS Mörschied, und fügte an: „Zu Recht!“ Tatsächlich hielt Daniel Hahn in beiden Spielhälften mehrfach herausragend gegen Lars Haag, Niklas Munsteiner und Florian Galle. „In den ersten 30 Minuten hat man gemerkt, dass es für beide Mannschaften eigentlich um nichts mehr ging. Gegen Ende der ersten Halbzeit und im zweiten Abschnitt waren dann wir am Drücker“, erklärte Becker. Es dauerte aber bis zur 77. Minute, ehe Lars Haag am Ende eines schönen Angriffs über Christoph Giese und Munsteiner den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. Doch Merxheim gelang nach einem zu kurzen Ball von TuS-Keeper Niklas Lohr doch wieder der Gleichstand. Lars Werle traf (83.). „Auch Keven Lang-Lajendäcker, der Gästecoach, hat gemeint, der Punkt sei für sein Team glücklich gewesen“, sagte Becker.

TuS Waldböckelheim – SC Birkenfeld 1:1 (0:0). Pascal Geibel mochte sich nicht über die schwache Vorstellung seiner Mannschaft ärgern. „Der Klassenverbleib steht über allem“, betonte der Trainer des SC Birkenfeld. Und der ist ja nun in trockenen Tüchern. „Wir haben unglaublich viele Fehlpässe gespielt und kamen deshalb auch kaum zu Möglichkeiten“, erklärte der Coach. Patrick-Robert Gadacz brachte die Gastgeber in Führung (56.). Routinier Christian Jahn erzwang dann aber doch den Ausgleich. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung setzte er sich in der Luft durch. Zwar parierte Waldböckelheims Keeper den Kopfball grandios, doch Marius Jahke staubte zum 1:1 ab (78.). „Später haben wir noch einmal auf der Linie gerettet und so den Punkt mitgenommen“, erzählte Geibel.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – Spvgg Nahbollenbach 2:0 (0:0). Ein bisschen brummelig war Andy Forster, obwohl am Ende des Spieltags der Klassenerhalt für seine Nahbollenbacher perfekt war. Die Niederlage passte dem Coach nachvollziehbarerweise nicht. „Wir hätten das lieber selbst geregelt und nicht aufgrund der Konstellationen“, erklärte Forster, freute sich dann aber doch ein bisschen: „Hauptsache, wir haben die Klasse gehalten.“ Die Partie ordnete er als „typisches 0:0-Spiel“ ein. Im ersten Durchgang war eine missglückte Flanke der Gastgeber am Pfosten gelandet, und im zweiten Abschnitt, als die Nahbollenbacher besser im Spiel waren, tauchte Spvgg-Angreifer Marius Kraft kurz nach seiner Einwechslung alleine vor dem Fürfelder Keeper auf. Kraft ließ die Chance liegen. „Es ist dann gekommen, wie es kommen musste“, meinte Forster. Fürfeld nutzte einen kapitalen Bock der Nahbollenbacher aus und ging acht Minuten vor Ultimo durch Frederik Azzouz in Führung (82.). Marcel Beck erhöhte (87.). „Mit einem 0:0 hätten wir auch nicht mehr auf den viertletzten Platz fallen können“, mäkelte Forster.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – SG Guldenbachtal 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Abdullah Kurtoglu (22.), 1:1 Jan Hildebrandt (27.), 1:2 Marvin Matthiae (39.), 2:2 Serkan Ceyhan (69.), 2:3 Jan Hildebrandt (78.).

SG Weinsheim – TSV Bockenau 0:0.