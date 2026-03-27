Einspruch eingelegt Spvgg Nahbollenbach sieht Regelverstoß in Weinsheim Sascha Nicolay 27.03.2026, 12:28 Uhr

i Andy Baumgartner, Trainer der SG Weinsheim, steht im Zentrum eines Protests der Spvgg Nahbollenbach gegen die Spielwertung der Partie am vergangenen Sonntag beim Tabellenführer. Edgar Daudistel

Hat Andy Baumgarrtner nach seiner Gelb-Roten Karte am vergangenen Sonntag gegen Regeln verstoßen und der Schiedsrichter das geduldet? Die Spvgg Nahbollenbach sieht das so und hat Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt.

Sind die drei Punkte für die Spvgg Nahbollenbach aus der Partie bei der SG Weinsheim doch noch nicht weg? Die Nahbollenbacher haben zumindest Protest gegen die Wertung der mit 0:1 verlorenen Begegnung beim Bezirksliga-Tabellenführer eingelegt. „Wir sehen im nicht ausgeführten Innenraumverweis von Weinsheims Trainer Andy Baumgartner einen groben Regelverstoß des Schiedsrichters“, erklärt Spvgg-Abteilungsleiter Heiko Lenz den Protest.







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