Hat Andy Baumgarrtner nach seiner Gelb-Roten Karte am vergangenen Sonntag gegen Regeln verstoßen und der Schiedsrichter das geduldet? Die Spvgg Nahbollenbach sieht das so und hat Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt.
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Sind die drei Punkte für die Spvgg Nahbollenbach aus der Partie bei der SG Weinsheim doch noch nicht weg? Die Nahbollenbacher haben zumindest Protest gegen die Wertung der mit 0:1 verlorenen Begegnung beim Bezirksliga-Tabellenführer eingelegt. „Wir sehen im nicht ausgeführten Innenraumverweis von Weinsheims Trainer Andy Baumgartner einen groben Regelverstoß des Schiedsrichters“, erklärt Spvgg-Abteilungsleiter Heiko Lenz den Protest.