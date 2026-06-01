Die Spvgg Nahbollenbach steht unter deutlich höherem Abstiegsdruck als bisher angenommen: Ein Sieg am Montagabend in Rockenhausen gegen den SV Katzweiler reicht womöglich nicht zum Klassenverbleib. Nur ein weiterer Sieg verhindert den Abstieg.
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Unmittelbar vor dem ersten Entscheidungsspiel der Spvgg Nahbollenbach gegen den SV Katzweiler um den Klassenverbleib am Montagabend (19 Uhr) gibt es eine neue Lage in der Bezirksliga-Abstiegsfrage. Klar ist nun, dass nur der Gewinner der Viererrunde, die im Halbfinalmodus ausgetragen wird, sicher in der Bezirksliga bleiben wird.