Neue Lage im Abstiegskampf Spvgg Nahbollenbach: Nur zwei Siege helfen sicher Sascha Nicolay 01.06.2026, 12:45 Uhr

i Andy Forster und die Spvgg Nahbollenbach stehen unter Druck. Gegen den SV Katzweiler muss ein Sieg her. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Spvgg Nahbollenbach steht unter deutlich höherem Abstiegsdruck als bisher angenommen: Ein Sieg am Montagabend in Rockenhausen gegen den SV Katzweiler reicht womöglich nicht zum Klassenverbleib. Nur ein weiterer Sieg verhindert den Abstieg.

Unmittelbar vor dem ersten Entscheidungsspiel der Spvgg Nahbollenbach gegen den SV Katzweiler um den Klassenverbleib am Montagabend (19 Uhr) gibt es eine neue Lage in der Bezirksliga-Abstiegsfrage. Klar ist nun, dass nur der Gewinner der Viererrunde, die im Halbfinalmodus ausgetragen wird, sicher in der Bezirksliga bleiben wird.







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